Incendio en Recoleta afecta a dos casas y deja siete damnificados

Al menos 80 voluntarios de Bomberos combatieron las llamas.

Juan Castillo

Francisco Gutiérrez

01:28

En horas de la mañana de este lunes, un incendio en la comuna de Recoleta dejó como saldo dos viviendas afectadas y siete personas damnificadas.

El siniestro se originó a eso de las 08:00 horas en la intersección de calles Rawson con Avenida Recoleta.

Hasta dicho sector llegaron al menos 14 carros de Bomberos y cerca de 80 voluntarios, quienes lograron controlar las llamas.

Más detalles los entregó el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slack. “Es una emergencia que se dio cerca de las 08:00 de la mañana, donde se encontraba una propiedad con bastante fuego”, señaló.

“Los primeros bomberos en llegar dieron la alarma de incendio, llegando a un total de 14 máquinas y tenemos cerca de 80 bomberos. Se pudo controlar lo que es la propagación. Tenemos afectada una vivienda que es grande, y que son básicamente dos viviendas que están unidas”, complementó.

Según Bomberos, el origen del incendio aún es materia de investigación, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros.

