Nicolás Jarry anuncia un nuevo cambio en su staff con miras a 2026

El tenista dio a conocer que dejará de trabajar junto al español César Fábregas.

Carlos Madariaga

Nicolás Jarry anuncia un nuevo cambio en su staff con miras a 2026

/ Sports Press Photo

Tras un par de semanas en las cuales ha comenzado el desarrollo de su pretemporada, Nicolás Jarry ha comenzado a tomar definiciones.

Más allá de todavía no plantear públicamente dónde arrancará compitiendo en 2026, si hay novedades respecto de su staff.

De hecho, a través de un comunicado en sus redes sociales, Nicolás Jarry anunció el fin del trabajo con el entrenador español César Fábregas, que era parte de su staff desde 2022.

“Después de varios años, mucho trabajo y tiempo compartido, hoy se cierra una etapa. Gracias César por todos estos años que trabajamos juntos, todo lo avanzado y por ser siempre muy bueno con toda mi familia”, explicó el tenista nacional.

“Fuiste y serás muy importante en mi carrera profesional y como ser humano. Todos mis mejores deseos para ti en tus nuevos proyectos”, concluyó Nicolás Jarry, quien continuará trabajando con José Checa Calvo, coach que está junto a él desde finales de 2024.

