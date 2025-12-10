“Age of Empires II” sorprende sumando a los mapuches como civilización jugable en su nueva actualización

A más de dos décadas desde su lanzamiento, Age of Empires II finalmente abrirá su mapa hacia el sur del continente con una incorporación ampliamente esperada: la llegada de los mapuches como civilización completamente jugable.

Esta noticia, que ha revolucionado a la comunidad hispanohablante, llega en el marco de la nueva expansión ‘The Last Chief Things’, que llegará en febrero de 2026 siendo uno de los mayores giros culturales del clásico título.

El anuncio también fue destacado por la página oficial de la franquicia, que describió la propuesta como una mezcla entre historia y leyendas locales: “La historia y el folclore se combinan para presentar una narrativa épica, un conflicto dramático y nuestra nueva exploración del mundo antiguo”.

Identidad mapuche

Lejos de ser un simple añadido estético, los mapuches debutarán con un diseño independiente, pensado para reflejar su historia militar, su estructura sociopolítica y su resistencia frente a los conquistadores.

La expansión incorporará:

Arquitectura exclusiva , basada en técnicas y estilos propios del sur del continente.

, basada en técnicas y estilos propios del sur del continente. Unidades únicas , entre ellas indicios de unidades montadas mapuches , reconocidas por su movilidad y táctica guerrera.

, entre ellas indicios de , reconocidas por su movilidad y táctica guerrera. Una campaña dedicada, protagonizada por figuras históricas reales.

Entre los personajes centrales destaca Lautaro, el joven líder y estratega que encabezó la resistencia mapuche contra los españoles en el siglo XVI.

También tendrán presencia otros guerreros mencionados en la expansión, como Galvarino, recordado por reemplazar sus manos amputadas con cuchillas para volver al combate.

Primer vistazo de los mapuches en Age of Empires Ampliar

Diversidad narrativa

La expansión incluirá tres campañas individuales, una por cada civilización sudamericana: mapuches, muiscas y tupíes. En el caso de los muiscas, incluso habrá decisiones que alterarán la historia según el camino elegido.

Esta profundidad narrativa también alcanzará a los mapuches, que estarán acompañados por personajes secundarios y eventos inspirados en crónicas y tradiciones de la región.

Asimismo, se precisan los países que se ven representados en estas tres civilizaciones:

Mapuche (Chile y Argentina).

(Chile y Argentina). Muisca (Colombia).

(Colombia). Tupí (Brasil, Paraguay y norte de Argentina).

Un gesto histórico hacia Sudamérica

Hay que recordar que Age of Empires II ya había incluido a aztecas, mayas e incas, pero su representación de América se mantenía concentrada en Mesoamérica y regiones altiplánicas de los Andes.

La llegada de los mapuches marca un cambio significativo en el enfoque del juego, expandiendo su mapa cultural hacia territorios que pocas veces aparecen en producciones mainstream.

Para muchos jugadores, no se trata solo de un estreno, sino de un reconocimiento y una oportunidad para ver a un pueblo emblemático de la historia sudamericana ocupar un lugar central en uno de los títulos más influyentes del género.