“EA Sports FC 26″ apuesta por los viejos cracks y la nostalgia al más puro estilo del PS2: llegan los equipos Classic XI

Tras una larga espera cargada de rumores y especulaciones, donde miles de fanáticos soñaban con algo similar a esto, EA Sports FC 26 presentó oficialmente diez equipos Classic XI que permitirán a los jugadores revivir momentos históricos del fútbol con algunos de los íconos más memorables de la historia.

Entre los clubes disponibles en esta nueva modalidad se encuentran Chelsea FC, Juventus, FC Bayern München, Liverpool FC, Real Madrid, Premier League, Bundesliga, LALIGA, Serie A y Ligue 1, todos ellos accesibles a través de los modos Patada Inicial y Patada Inicial Rush.

La propuesta de EA Sports busca ofrecer una experiencia única para los usuarios, quienes podrán vivir momentos de nostalgia con jugadores legendarios de la talla de Franz Beckenbauer o Didier Drogba.

Jeff Sharma, Vicepresidente de Marca de EA Sports FC, comentó sobre esta iniciativa: “Todo empieza con nuestra comunidad y su profunda conexión con el mundo del fútbol“.

“Estamos muy emocionados de traer a la vida a estos equipos legendarios a FC 26, tanto para quienes fueron testigos del ascenso de estos jugadores en la cultura del fútbol, como para presentar a esa misma generación de íconos a nuevos y nuevas aficionadas“, agregó.

Con esta adición, los usuarios podrán “debatir las selecciones, recrear y revivir momentos históricos con una gran variedad de campeones de liga, ganadores de la UEFA Champions League y sus futbolistas favoritos de distintas épocas”.