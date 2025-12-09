Transportaban trabajadores: reportan violento choque entre bus y minibus en Chiloé

A los hospitales de Chonchi y Castro fueron derivados los lesionados de un violento accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Chonchi, en Chiloé.

El hecho fue protagonizado por dos vehículos que transportaban trabajadores de una empresa.

Según los antecedentes aportados por el jefe de la base del SAMU Chiloé, Sebastián Schmolz, fueron 50 las personas involucradas en el hecho, 29 de las cuales resultaron lesionadas, donde cuatro de ellas fueron derivadas al hospital de Castro.

“Una vez llegó la primera ambulancia al lugar, vamos recabando mayor información, y tuvimos 50 personas involucradas en este accidente, pero algo a favor de la situación es que no tuvimos personas graves", señaló.

“Se trasladaron aproximadamente 25 personas, el resto no requirió atención ni tampoco quiso ser trasladado, y la gran mayoría de estas personas, prácticamente el 90%, fueron trasladadas al sur de Chonchi para la evaluación médica respectiva y la constatación de lesiones”, agregó Schmolz.

“El resto de los pacientes (4) fueron trasladados al hospital de Castro porque se requerían otro tipo de exámenes para poder descartar algún tipo de lesión mayor", cerró.

Desde los recintos médicos asistenciales a los que fueron derivados los lesionados se informó que ninguno presenta riesgo vital, por lo que tampoco hay personas fallecidas.

Las causas del accidente están siendo investigadas por los órganos pertinentes.