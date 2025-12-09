;

Tormentas eléctricas en La Araucanía provocan masivo corte de luz: casi 10 mil clientes no tienen suministro

La caída de un rayo cortó una línea de media tensión del tendido eléctrico.

Juan Castillo

Rodrigo Aguilera

Tormentas eléctricas en La Araucanía provocan masivo corte de luz: casi 10 mil clientes no tienen suministro

A las 05:00 horas de la mañana de este martes comenzó una intensa tormenta eléctrica en distintos sectores de la región de la Araucanía, afectando principalmente zonas precordilleranas y cordilleranas.

Varios rayos cayeron en la comuna de Pucón, y la situación más compleja se registró en la ruta que va hacia el lago Caburgua y Curarrehue, frente al aeródromo, donde un rayo cortó una línea de media tensión del tendido eléctrico, lo que ha generado que miles de personas estén sin suministro eléctrico en la zona lacustre.

Revisa también:

ADN

Se está evaluando lo que ha ocurrido con los incendios forestales. Esto porque gracias a la lluvia registrada en la madrugada en algunas zonas, se logró aplacar el avance del fuego.

Se está evaluando también la situación del incendio en el Parque Nacional Villarrica, en la comuna de Curarrehue, y también lo que está ocurriendo con dos focos de incendio en Lonquimay. Fuego que comenzó precisamente la tarde de ayer por la caída de rayos.

En estos momentos las autoridades se encuentran realizando una evaluación en terreno de la situación, mientras que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reporta casi 10 clientes sin luz en La Araucanía.

Contenido patrocinado

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad