Tormentas eléctricas en La Araucanía provocan masivo corte de luz: casi 10 mil clientes no tienen suministro

A las 05:00 horas de la mañana de este martes comenzó una intensa tormenta eléctrica en distintos sectores de la región de la Araucanía, afectando principalmente zonas precordilleranas y cordilleranas.

Varios rayos cayeron en la comuna de Pucón, y la situación más compleja se registró en la ruta que va hacia el lago Caburgua y Curarrehue, frente al aeródromo, donde un rayo cortó una línea de media tensión del tendido eléctrico, lo que ha generado que miles de personas estén sin suministro eléctrico en la zona lacustre.

Se está evaluando lo que ha ocurrido con los incendios forestales. Esto porque gracias a la lluvia registrada en la madrugada en algunas zonas, se logró aplacar el avance del fuego.

Se está evaluando también la situación del incendio en el Parque Nacional Villarrica, en la comuna de Curarrehue, y también lo que está ocurriendo con dos focos de incendio en Lonquimay. Fuego que comenzó precisamente la tarde de ayer por la caída de rayos.

En estos momentos las autoridades se encuentran realizando una evaluación en terreno de la situación, mientras que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reporta casi 10 clientes sin luz en La Araucanía.