;

Estas son las diez regiones de Chile con aviso de tormentas eléctricas: fenómeno duraría hasta el jueves

La situación fue informada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Slavica

Este lunes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó un nuevo aviso por probables tormentas eléctricas para diez regiones del territorio nacional.

Según el organismo, la inestabilidad atmosférica se extenderá hasta este jueves 11 de diciembre.

Revisa también:

ADN

Las zonas afectadas incluyen:

  • Región de Coquimbo (Cordillera)
  • Región de Valparaíso (Cordillera)
  • Región Metropolitana de Santiago (Cordillera)
  • Región de O’Higgins (Precordillera, Cordillera)
  • Región del Maule (Precordillera, Cordillera)
  • Región de Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región del Biobío (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región de La Araucanía (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región de Los Ríos (Precordillera, Cordillera)
  • Región de Los Lagos (Cordillera)

Eso sí, las tormentas no se presentarán de manera simultánea durante todos los días, ya que cada zona experimentará los fenómenos en distintos momentos.

Las jornadas clave se pueden ver en la siguiente tabla:

ADN
ADN
ADN

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad