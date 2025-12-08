Estas son las diez regiones de Chile con aviso de tormentas eléctricas: fenómeno duraría hasta el jueves

Este lunes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó un nuevo aviso por probables tormentas eléctricas para diez regiones del territorio nacional.

Según el organismo, la inestabilidad atmosférica se extenderá hasta este jueves 11 de diciembre.

Las zonas afectadas incluyen:

Región de Coquimbo (Cordillera)

Región de Valparaíso (Cordillera)

Región Metropolitana de Santiago (Cordillera)

Región de O’Higgins (Precordillera, Cordillera)

Región del Maule (Precordillera, Cordillera)

Región de Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)

Región del Biobío (Valle, Precordillera, Cordillera)

Región de La Araucanía (Valle, Precordillera, Cordillera)

Región de Los Ríos (Precordillera, Cordillera)

Región de Los Lagos (Cordillera)

Eso sí, las tormentas no se presentarán de manera simultánea durante todos los días, ya que cada zona experimentará los fenómenos en distintos momentos.

Las jornadas clave se pueden ver en la siguiente tabla:

