Tragedia en la región de O´Higgins: dos hermanos mueren tras salir de piscina y recibir descarga eléctrica

Durante este lunes, una tragedia familiar remeció al sector rural de Chanchón, en las cercanías de Rancagua.

En concreto, dos hermanos murieron luego de recibir descargas eléctricas en circunstancias que hoy investiga la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con los primeros antecedentes, todo comenzó cuando uno de ellos salió de una piscina y, aún mojado, accionó un interruptor. Esa maniobra generó una descarga de alta intensidad.

Sin embargo, esa no fue la única tragedia. El segundo hermano, al ver lo ocurrido, intentó asistirlo, pero también entró en contacto con la electricidad.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Rancagua. Pese a los esfuerzos del personal médico, los dos fallecieron en el recinto asistencial.

La PDI trabaja para determinar cómo se produjo el accidente y qué fallas o factores podrían haber desencadenado la tragedia.