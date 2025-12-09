;

Tragedia en la región de O´Higgins: dos hermanos mueren tras salir de piscina y recibir descarga eléctrica

Las víctimas recibieron descargas sucesivas tras una falla eléctrica mientras estaban mojados. Fueron trasladados al Hospital Regional de Rancagua, donde finalmente murieron.

Cristóbal Álvarez

Tragedia en la región de O´Higgins: dos hermanos mueren tras salir de piscina y recibir descarga eléctrica

Durante este lunes, una tragedia familiar remeció al sector rural de Chanchón, en las cercanías de Rancagua.

En concreto, dos hermanos murieron luego de recibir descargas eléctricas en circunstancias que hoy investiga la Policía de Investigaciones.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con los primeros antecedentes, todo comenzó cuando uno de ellos salió de una piscina y, aún mojado, accionó un interruptor. Esa maniobra generó una descarga de alta intensidad.

Sin embargo, esa no fue la única tragedia. El segundo hermano, al ver lo ocurrido, intentó asistirlo, pero también entró en contacto con la electricidad.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Rancagua. Pese a los esfuerzos del personal médico, los dos fallecieron en el recinto asistencial.

La PDI trabaja para determinar cómo se produjo el accidente y qué fallas o factores podrían haber desencadenado la tragedia.

Contenido patrocinado

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad