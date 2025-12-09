El periodista de Mega, Gonzalo Ramírez, vivió un tenso episodio mientras realizaba un despacho desde el Puente Simón Bolívar, en Cúcuta, donde se concentra gran parte del flujo migratorio que busca salir de Venezuela.

El equipo había llegado a la zona para reportear la situación humanitaria cuando, según relataron, fueron abruptamente enfrentados por policías venezolanos pese a estar en territorio colombiano.

Captura Mega Ampliar

Todo se desencadenó minutos después de instalar los equipos de grabación. Ramírez explicó que cámaras ubicadas en postes del lado venezolano detectaron su presencia y, casi de inmediato, funcionarios cruzaron hasta el límite del puente para exigir explicaciones.

El equipo ya había recibido advertencias de otros corresponsales. Según les habían señalado, incluso un movimiento involuntario hacia el lado venezolano podía ser interpretado como una falta y terminar en detenciones, como ocurrió recientemente con profesionales de Al Jazeera. La tensión aumentó cuando uno de los policías habría intentado atraer al camarógrafo hacia el límite, supuestamente para generar un pretexto para detenerlo.

La situación escaló con la aparición de un motociclista vestido de civil. El hombre se acercó para advertirles que abandonaran la zona “lo antes posible”. En un principio pensaron que era un consejo amistoso, pero el productor colombiano que acompañaba al equipo les informó que se trataría de un integrante de los “colectivos chavistas”, grupos armados que operan junto a fuerzas leales al régimen de Nicolás Maduro. El sujeto regresó hacia el lado venezolano llevando consigo a uno de los policías involucrados.

Frente al ambiente de hostigamiento, el equipo optó por solicitar apoyo de la policía colombiana para continuar trabajando con resguardo. Para Ramírez, el episodio demuestra cómo las tensiones políticas en la frontera afectan incluso a equipos de prensa.

Mega confirmó que el equipo se encuentra fuera de peligro y seguirá reporteando desde la zona con acompañamiento policial.