Hombre fue al banco y depositó una bolsa de metanfetamina por error: ni siquiera se dio cuenta

Parece un hecho sacado de la ficción, pero fue real y ocurrió en Ohio, Estados Unidos. Un hombre en Woodsfield, terminó depositando por error una bolsa de metanfetamina en un banco.

El incidente ocurrió el pasado 3 de diciembre de 2025, cuando los alguaciles del condado de Monroe respondieron a un aviso en una sucursal.

Jason G. Smith, de 46 años, usó un tubo de aire del drive-thru del recinto, un sistema que permite enviar documentos, dinero o pequeños objetos desde el automóvil hasta el interior del banco de manera segura y rápida.

Al revisar el paquete, los oficiales encontraron un cristal que coincidía con metanfetamina y la investigación determinó que Smith ni siquiera se dio cuenta de que estaba enviando droga durante la transacción.

Más tarde, el hombre fue localizado en Wayne Township por oficiales del Departamento de Recursos Naturales de Ohio. Ahí un perro entrenado olfateó su camionera descubriendo “drogas sospechosas y objetos relacionados con drogas”, detalló la oficina del sheriff.

Smith fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Monroe. Aún no se han anunciado los cargos en su contra.