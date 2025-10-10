;

La reacción de María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025: “¡Estoy en shock!"

Las reacciones por el galardón otorgado a la principal opositora venezolana no se han hecho esperar.

Tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 por su “incansable” defensa de la democracia en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado afirmó estar “en shock”.

Machado, de 58 años, pasó a la clandestinidad en 2024, poco después de denunciar fraude en la reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024.

¡Estoy en shock!”, se escuchó a Machado decir a Edmundo González Urrutia en una llamada telefónica. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, insistió la dirigente en la conversación.

Estamos en shock de alegría”, le contestó González, que partió al exilio también poco después de los comicios.

Este es un logro para toda la sociedad, yo solo soy una persona, no lo merezco”, afirmó Machado en una conversación telefónica difundida por la fundación Nobel.

El director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, llamó minutos antes del anuncio del galardón, a las 11:00 horas (local), a la opositora venezolana, que repitió varias veces “¡Oh, Dios mío!”, y dijo con la voz entrecortada: “No tengo palabras”. “Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela”, afirmó.

Otras reacciones internacionales

Este reconocimiento refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas, por los derechos civiles y políticos y por el Estado de derecho”, dijo el vocero de la comisión de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan.

Por su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, calificó el Nobel de la Paz a Machado como un “poderoso mensaje” en favor de la democracia.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también felicitó por X a María Corina Machado: “La democracia vive gracias a la valentía individual. María Corina Machado lucha desde hace años de forma incansable por la libertad y el Estado de derecho en Venezuela, valores por los que damos la cara a nivel global”, escribió Merz. “La felicito de corazón por el Premio Nobel de la Paz”, cerró.

