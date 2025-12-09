Otro escándalo en el fútbol argentino: allanan la sede de la AFA y varios clubes en investigación por presunto lavado de dinero

La Justicia argentina ordenó este martes 35 allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el predio de Ezeiza y en varios clubes profesionales en el marco de la investigación contra Sur Finanzas, financiera ligada al presidente del balompié trasandino, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella y ejecutados por la Policía Federal Argentina, que secuestró documentación y dispositivos electrónicos considerados clave para confirmar si hay vínculos entre la financiera y la AFA.

La investigación intenta establecer si la financiera —cuyo titular, Ariel Vallejos, es el principal sospechoso— otorgaba préstamos a los clubes que luego cobraba mediante derechos de televisación, publicidad o acuerdos comerciales.

La fiscal Cecilia Incardona requirió además levantar el secreto fiscal y bancario de todas las instituciones involucradas para profundizar el análisis de movimientos económicos.

Los clubes que fueron allanados por la causa Sur Finanzas

Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Platense, Morón, Los Andes, Excursionistas, Brown de Adrogué, Deportivo Armenio y Acassuso, entre otros.

Todos ellos mantienen o mantuvieron vínculos comerciales con Sur Finanzas, ya sea como patrocinador principal de sus camisetas o como contraparte en acuerdos de financiamiento.

El procedimiento más relevante tuvo lugar en la sede central de la AFA, en Viamonte 1366, donde la Justicia busca determinar si la relación entre la casa madre del fútbol argentino y la financiera excedía los marcos contractuales conocidos. También se allanó el predio de Ezeiza, donde suele entrenar la selección argentina.

Excursionistas, uno de los clubes que fue allanado este martes por la mañana, emitió un comunicado unos minutos después de que se conocieran los operativos.

“El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales", indicó la institución.

Además, desde el club se desligaron de la financiera, asegurando que “no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.