Operativo en La Araucanía termina con la incautación de 5 subametralladoras de procedencia argentina

Un importante e increíble hallazgo realizó personal de Carabineros en la región de La Araucanía.

Esto por la unidad especializada del OS7 detuvo a una persona chilena con antecedentes penales, y logró incautar 5 armas, del tipo subametralladoras, todas automáticas.

Se trata de cinco subametralladoras de procedencia argentina. De hecho, una de las armas tiene inscripción de la Policía Federal Transandina.

Durante el operativo, también se incautó munición y dinero en efectivo.

Primeras hipótesis apuntan a que el sujeto detenido internó las armas por un paso ilegal en la zona fronteriza del Lonquimay

Se espera que las autoridades policiales y regionales del Ministerio Público entreguen más antecedentes del operativo en las próximas horas.

