Evacuación en refinería de ENAP Biobío genera alarma en Hualpén: fuerte emanación obligó a movilizar a cientos de trabajadores

Una fuga en la planta desató sirenas, evacuaciones y preocupación vecinal.

Nelson Quiroz

Nicolás Medina

04:16

Una emergencia en la refinería de ENAP Biobío, en Hualpén, activó todas las alertas durante la mañana de este martes, luego de que una falla en la unidad de cracking provocara una intensa emanación de olores y la evacuación preventiva de cientos de trabajadores.

El incidente ocurrió entre las 7:00 y 8:00 horas, justo en el cambio de turno, cuando una contingencia en un estanque de soda agotada desencadenó la activación inmediata del plan general de emergencia.

Los funcionarios fueron trasladados hasta el cerro Las Pulgas, donde permanecieron hasta que la situación fue controlada.

ADN

14 de Noviembre de 2022/CONCEPCION Falla electrica causa aumento en llamas de antorchas de empresa ENAP ubicada en la comuna de Hualpen FOTO: SEBASTIAN VILLARROEL / AGENCIAUNO / Sebastian Villarroel

Iván Montes, presidente del sindicato de trabajadores de ENAP Biobío, explicó a Radio ADN que no hubo lesionados y que los equipos internos actuaron de forma rápida. “Se procedió a la contención para evitar que la emanación continuara. Ya está ingresando el personal en forma escalonada para normalizar el funcionamiento”, afirmó.

ADN

La estatal informó mediante un comunicado que alrededor de las 10:00 horas comenzó el retorno progresivo de los trabajadores evacuados y afirmó que no hubo afectación a personas ni al medioambiente, destacando la eficacia de los protocolos de seguridad.

Sin embargo, desde el municipio de Hualpén la preocupación fue evidente. El alcalde Miguel Rivera señaló que ya durante la noche anterior recibieron múltiples llamados de vecinos alarmados por la “fumarola gigante” visible desde distintos sectores.

“Hoy a las ocho de la mañana nos encontramos con esta situación, la cual la empresa nos informa que había sido una pequeña contingencia. Pero una contingencia que activó sirenas, obligó a evacuar trabajadores y generó una incertidumbre importante en la comunidad”, afirmó, recordando que existe un colegio a solo 300 metros de la planta.

Rivera fue especialmente crítico con la empresa: "Esto, una roturada de un lugar importante, y peligroso, además, también para el funcionamiento de la misma refinería. Entonces, lo que hemos dicho siempre nosotros es que nos avisen la verdad, y que nos avisen con la verdad, porque los que estamos aquí muchas veces en juego es con complicaciones tremendas“. El alcalde informó que solicitaron a la Superintendencia del Medio Ambiente evaluar el alcance real del incidente.

ENAP continúa en operaciones mientras equipos técnicos realizan revisiones internas para garantizar la seguridad de la unidad afectada.

