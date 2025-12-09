Tiene un doctorado en el MIT y pasó por la CMF: Presidente Boric nomina a nuevo consejero del Banco Central

El Presidente Gabriel Boric propuso a Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central de Chile, en reemplazo de Stephany Griffith Jones, cuyo periodo concluye en diciembre de 2025.

La nominación deberá pasar por la evaluación y votación del Senado, como exige la Ley Orgánica Constitucional del instituto emisor.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el perfil técnico del candidato y su trayectoria en el Banco Central. “Kevin Cowan es un economista con una trayectoria destacada y un profundo conocimiento del Banco Central y sus diversas tareas”, señaló al respaldar la propuesta presidencial.

Cowan, ingeniero comercial de la Universidad Católica y doctor en Economía del MIT, ha ocupado cargos en Hacienda, el Banco Central, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión para el Mercado Financiero.

“Es para mí un gran honor”

También ha integrado el Comité Financiero que asesora la política de inversión de los fondos soberanos.

Tras conocerse su nominación, el economista agradeció la confianza del Ejecutivo. “Es para mí un gran honor ser nominado para un puesto de tanta relevancia para el funcionamiento de nuestra economía y sistema financiero”, afirmó.

El proceso legislativo contempla que el Presidente envíe el oficio al Senado, que Cowan exponga ante la Comisión de Hacienda y, finalmente, que la Sala vote su nombramiento, el cual requiere mayoría simple. Una vez aprobado, el Ministerio de Hacienda emitirá el decreto supremo que formaliza el cargo.