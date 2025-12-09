En la edición de Los Tenores de este martes 9 de diciembre, nuestros panelistas comentaron el inicio de la planificación 2026 de Colo Colo, que ya trabaja en el regreso de Damián Pizarro y que también podría contar con la vuelta de Pablo Guede a la banca alba.

Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Patricio Barrera y Carlos Costas analizaron la situación de la Universidad de Chile, que deberá buscar nuevo entrenador y que dejará partir dos de sus delanteros.

Además, supieron del inminente fichaje de Matías Palavecino en la Universidad Católica y los cambios que implementará el Estadio Ester Roa para el regreso de Deportes Concepción y la UdeC a Primera División.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 9 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.