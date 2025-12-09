VIDEO. Los Tenores comentaron todos los movimientos que planea Colo Colo para el plantel de 2026
En el programa de este martes, nuestros panelistas analizaron quién debe ser el DT albo la próxima temporada, un posible regreso de Damián Pizarro al Estadio Monumental, la situación de Cristián Zavala y más.
En la edición de Los Tenores de este martes 9 de diciembre, nuestros panelistas comentaron el inicio de la planificación 2026 de Colo Colo, que ya trabaja en el regreso de Damián Pizarro y que también podría contar con la vuelta de Pablo Guede a la banca alba.
Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Patricio Barrera y Carlos Costas analizaron la situación de la Universidad de Chile, que deberá buscar nuevo entrenador y que dejará partir dos de sus delanteros.
Además, supieron del inminente fichaje de Matías Palavecino en la Universidad Católica y los cambios que implementará el Estadio Ester Roa para el regreso de Deportes Concepción y la UdeC a Primera División.
