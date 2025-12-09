;

VIDEO. Los Tenores comentaron todos los movimientos que planea Colo Colo para el plantel de 2026

En el programa de este martes, nuestros panelistas analizaron quién debe ser el DT albo la próxima temporada, un posible regreso de Damián Pizarro al Estadio Monumental, la situación de Cristián Zavala y más.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este martes 9 de diciembre, nuestros panelistas comentaron el inicio de la planificación 2026 de Colo Colo, que ya trabaja en el regreso de Damián Pizarro y que también podría contar con la vuelta de Pablo Guede a la banca alba.

Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Patricio Barrera y Carlos Costas analizaron la situación de la Universidad de Chile, que deberá buscar nuevo entrenador y que dejará partir dos de sus delanteros.

Además, supieron del inminente fichaje de Matías Palavecino en la Universidad Católica y los cambios que implementará el Estadio Ester Roa para el regreso de Deportes Concepción y la UdeC a Primera División.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este martes 9 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad