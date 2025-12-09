;

La U de Chile deja ir 24 goles: dos delanteros partirán del cuadro azul

Según información de ADN Deportes, el elenco universitario laico no hará uso de la opción de compra de dos de sus artilleros.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

La U de Chile deja ir 24 goles: dos delanteros partirán del cuadro azul

La U de Chile deja ir 24 goles: dos delanteros partirán del cuadro azul / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con el cierre de la temporada 2025, es momento de balances y de plazos de contrato en torno a los jugadores, proceso del cual la U de Chile no es la excepción.

Al respecto, y en medio de la incertidumbre respecto de quién se hará a cargo del cuadro universitario laico para la próxima temporada, otro tema es la salida de futbolistas.

En ese aspecto, la U de Chile presenta un déficit no menor en cuanto a sus atacantes.

Por una parte, ya había quedado zanjado días atrás que Nicolás Guerra no seguirá en el club, apuntando a lograr una mayor continuidad.

Sin embargo, no será el único delantero que dejará la U de Chile. Por una parte, Azul Azul no hará uso de la cláusula para comprar parte del pase de Rodrigo Contreras, que anotó 10 tantos en la temporada.

A ello también se suma la situación del máximo artillero del elenco universitario laico, Lucas Di Yorio, quien convirtió 14 goles entre torneo local, Copa Chile, Libertadores y Sudamericana.

El atacante de 29 años debe volver al Athletico Parananese y en Brasil indican que ya tienen resuelta su salida al fútbol de México, lo que haría imposible su permanencia en la U de Chile.

Con todo esto, el elenco azul se verá más que obligado a buscar refuerzos, considerando que, de momento, solo tienen como atacantes a Leandro Fernández y Maximiliano Guerrero.

