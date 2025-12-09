La U de Chile deja ir 24 goles: dos delanteros partirán del cuadro azul / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con el cierre de la temporada 2025, es momento de balances y de plazos de contrato en torno a los jugadores, proceso del cual la U de Chile no es la excepción.

Al respecto, y en medio de la incertidumbre respecto de quién se hará a cargo del cuadro universitario laico para la próxima temporada, otro tema es la salida de futbolistas.

En ese aspecto, la U de Chile presenta un déficit no menor en cuanto a sus atacantes.

Por una parte, ya había quedado zanjado días atrás que Nicolás Guerra no seguirá en el club, apuntando a lograr una mayor continuidad.

Sin embargo, no será el único delantero que dejará la U de Chile. Por una parte, Azul Azul no hará uso de la cláusula para comprar parte del pase de Rodrigo Contreras, que anotó 10 tantos en la temporada.

A ello también se suma la situación del máximo artillero del elenco universitario laico, Lucas Di Yorio, quien convirtió 14 goles entre torneo local, Copa Chile, Libertadores y Sudamericana.

El atacante de 29 años debe volver al Athletico Parananese y en Brasil indican que ya tienen resuelta su salida al fútbol de México, lo que haría imposible su permanencia en la U de Chile.

Con todo esto, el elenco azul se verá más que obligado a buscar refuerzos, considerando que, de momento, solo tienen como atacantes a Leandro Fernández y Maximiliano Guerrero.