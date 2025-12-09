;

“Jugué en Europa, en Estados Unidos, y ahora quiero estar en un lugar donde pueda ser feliz y me sienta en casa; Colo Colo tiene todo eso”

Ryann Torrero, arquera del “Cacique”, dialogó con ADN Deportes y abordó la gran temporada que tuvo este 2025.

Ryann Torrero, arquera de Colo Colo, fue elegida como la mejor portera del año en el fútbol chileno femenino, siendo galardonada en la Gala Crack 2025 que se realizó este lunes.

Tras la premiación, la guardameta conversó con ADN Deportes y valoró la gran temporada que tuvo con el cuadro albo. “Fue un año buenísimo para nosotras en Colo Colo, todo gracias al trabajo en equipo. En lo personal, estoy feliz y emocionada por haber ganado el premio a la mejor arquera. Ojalá que podamos repetirlo el próximo año”, señaló.

“Este 2025 fue uno de los mejores años que he tenido, futbolísticamente y personalmente. Pasé por momentos difíciles, pero este año fue muy positivo”, agregó la golera chilena-estadounidense.

De cara al 2026, Ryann Torrero reconoció que aún no define su futuro: “No sé todavía, no hay nada firmado, pero obviamente quiero seguir compitiendo. Estoy viendo qué es lo mejor para mí”.

“Ya jugué en Europa, en Estados Unidos, y ahora quiero estar en un lugar donde pueda ser feliz, donde me sienta en casa y donde el nivel de fútbol sea alto. Y Colo Colo tiene todo eso”, aseguró la arquera.

Por último, la seleccionada nacional abordó la participación de La Roja Femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo clasificatorio para el Mundial 2027. “El camino es súper largo, el próximo año tendremos partidos muy difíciles, pero lo bueno es que sumamos puntos importantes este 2025. Tenemos que trabajar fuerte, porque solo hay una chance de clasificar al Mundial. Queremos dejar a Chile en lo más alto”, concluyó.

