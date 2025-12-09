;

VIDEO. Huachipato y su ilusión para la final de Copa Chile ante Limache: “Vienen familias desde lejos y queremos darles una alegría”

Jaime García y Claudio Sepúlveda anticiparon el choque ante los “Tomateros” de este miércoles en Rancagua.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Este miércoles se cierra la temporada 2025 del fútbol chileno con la definición del campeón de la Copa Chile, en la final que disputarán Deportes Limache y Huachipato en El Teniente de Rancagua.

En la conferencia de prensa previa al partido, Jaime García y Claudio Sepúlveda, entrenador y capitán de los “Acereros”, fueron los encargados de tomar la palabra, mostrando gran ilusión por levantar el trofeo.

“Es un momento lindo para los dos equipos, sobre todo para ellos, que vienen haciendo bien las cosas desde Tercera División. Estar en una final con Víctor, que sé la trayectoria que tiene, es chileno y ha dado la vuelta larga igual que yo, me pone más contento”, comenzó diciendo el DT.

Acerca de la gran convocatoria de público que se espera viaje desde Talcahuano, comentó: “Creo que nosotros hemos tenido un año en el que la hinchada nos ha apoyado en las buenas y en las malas. Mañana, que es un partido lejos y vienen familias completas, queremos darles una alegría y que vean un bonito espectáculo”.

Por su parte, Sepúlveda se refirió a la posibilidad de ganar su segundo título como capitán de Huachipato. “Llevo bastante tiempo en el club y me siento totalmente identificado, pero mañana es una final y cualquier jugador tiene la ilusión de conseguir ese título. Nos hemos preparado bien y venimos con mucha confianza”, afirmó el volante.

“La Copa Chile es un trofeo importante; nuestro equipo no la tiene y, en lo personal, me encantaría quedar en los registros del club. Además, te concede pasajes a copas internacionales”, cerró el jugador.

