IND da pie atrás ante el reclamo de las Diablas y reagenda concierto que alteraba la final del Mundial de Hockey Césped Junior / Chile Hockey

Durante la jornada de ayer lunes, el plantel de la selección chilena femenina de hockey césped expresó un duro reclamo en torno al desarrollo del Mundial Junior de la especialidad que se desarrolla en el Estadio Nacional.

Todo luego que se diera a conocer el cambio de un festival de metal del Estadio Monumental a la explanada del Parque Deportivo en Ñuñoa, situación que llevó a cambiar el horario de la final de la cita planetaria, originalmente programado a las 20:15 horas, a las 11:15 horas de este sábado 13 de diciembre.

"Exigimos que se respete al deporte. Nuestro evento fue organizado hace más de un año. La final merece respeto. Es el rostro de Chile. Todo este problema nos desprestigia a nivel internacional. Así será difícil que nos den otros eventos", reclamaron en las Diablas Junior, cuestión que fue respaldada desde la Federación de Hockey Césped de Chile.

Sin embargo, ante la presión pública, el Instituto Nacional de Deporte (IND), encargado de administrar el Parque Deportivo Estadio Nacional, anunció el reagendamiento del recital de metal.

“Esta medida busca priorizar la actividad deportiva y garantizar que la final mundialista se lleve a cabo en las condiciones operativas que un evento de esta relevancia requiere”, explicaron en un comunicado.

“Lamentamos los inconvenientes que esta reprogramación pueda ocasionar y reiteramos nuestro compromiso con el deporte”, resaltaron, determinación que permitirá que la final del Mundial de Hockey Césped Junior se desarrolle a las 20:15 horas el sábado, tal como estaba agendado originalmente.