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A una semana de la mortal balacera en Rodelillo: uno de los heridos quedó parapléjico y aún no hay detenidos

A una semana de la mortal balacera registrada en el sector de Rodelillo, en la comuna de Valparaíso, las autoridades aún no reportan detenidos por el ataque que dejó a dos jóvenes fallecidas y varios heridos.

Respecto del estado de las víctimas, el Hospital Carlos Van Buren confirmó que tres personas ya fueron dadas de alta, mientras que otras tres continúan hospitalizadas fuera de riesgo vital.

Sin embargo, uno de los afectados, un hombre de 54 años, sufrió lesiones de extrema gravedad y quedó con diagnóstico de paraplejia.

“Se están llevando adelante diligencias”

Pese al tiempo transcurrido, no se han entregado novedades sobre posibles responsables ni sobre avances concretos en la investigación. El único anuncio realizado corresponde a un plan de intervención , cuya implementación aún no se ha materializado.

Ante esto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, llamó agilizar las labores que permitan obtener resultados positivos. “Necesitamos mayor presencia de Carabineros y de las policías en los sectores altos de Valparaíso”, dijo.

Agencia Uno | Camila Nieto / SEBASTIAN RIOS Ampliar

“Estamos teniendo en Rodelillo una inversión de más de $100 millones en un sector muy cercano de donde ocurrieron los hechos”, añadió.

En tanto, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, aseguró que “existe plena confianza en el trabajo investigativo que están desarrollando el Ministerio Público y la PDI”.