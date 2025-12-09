Detienen a conductor de bus que huyó tras volcar durante peregrinación a Lo Vásquez

Un accidente de tránsito que pudo terminar en tragedia se registró el pasado lunes 8 de diciembre en la Ruta 68, donde un bus con 34 pasajeros a bordo chocó contra las barreras de la pista y se volcó.

La máquina volvía a la capital tras su peregrinación a Lo Vásquez, en la región de Valparaíso.

Sin embargo, tras este incidente, el conductor del bus huyó del lugar, siendo finalmente detenido por Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de Quilpué.

Según consigna La Tercera, el sujeto fue detenido a eso de las 21:30 horas del lunes en un domicilio ubicado en el sector de Pompeya Sur.

El conductor, mantenía 20 reiteraciones por diferentes delitos, y fue trasladado al Hospital de Quilpué, donde se le practicó la alcoholemia y el narcotest.

Del total de pasajeros afectados, 25 resultaron con lesiones, de los cuales 24 personas fueron trasladadas al Hospital de Curacaví y una al Hospital Félix Bulnes en Santiago.