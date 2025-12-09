Fue agredida e intimidada: supervisora del terminal de buses Los Héroes es víctima de violento robo

Durante la mañana de este martes, un violento robo se registró en el terminal de buses Los Héroes, ubicado en el centro de Santiago.

La víctima de este caso fue la supervisora del terminal, una mujer de 31 años que fue intimidada y agredida por los ladrones.

Esto porque mientras la mujer estaba en su oficina, dos sujetos encapuchados ingresaron de forma sorpresiva, donde uno estaba armado con cuchillo y el otro con una pistola.

Los antisociales le exigieron a la víctima la apertura de la caja fuerte, tirándola del pelo y arrebatándole las llaves.

Fue así como lograron sustraer $1.320.000 en efectivo, además de un sobre con $2.500.000, junto con la cartera de la víctima.

Finalmente, tras ser entrevistada por personal policial, la víctima detalló que además de los dos antisociales, había un tercero vigilando en el exterior.

Por lo mismo, el Ministerio Público instruyó a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros realizar las diligencias correspondientes para dar con los responsables.