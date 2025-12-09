El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Millonario robo en perfumería de lujo en Vitacura: hicieron forado y huyeron con más de $100 millones en productos

Durante la noche de este domingo, Carabineros confirmó un millonario robo en una tienda de perfumería ubicada en Alonso de Córdoba con Francisco de Aguirre, en la comuna de Vitacura.

Desconocidos ingresaron por la parte posterior del local, donde realizaron una perforación para acceder al interior y sustraer perfumes avaluados en más de cien millones de pesos.

Según la policía uniformada, el sistema de alarma se activó y generó un aviso inmediato, por lo que personal llegó al lugar; sin embargo, al momento de la llegada no encontraron a los responsables.

Por el momento, personal policial continúa con las diligencias para esclarecer el robo y dar con el paradero de los antisociales que se dieron a la fuga tras el suceso.