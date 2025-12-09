Madre relata noche de terror en Chicureo: “Amararon a mi hija de siete con la guagua y dijeron que se la iban a pitear”

Una familia del sector Santa Cecilia, en Chicureo, comuna de Colina, vivió una madrugada marcada por el miedo y la violencia luego de ser víctima de un asalto perpetrado por cinco delincuentes encapuchados.

El ataque ocurrió al interior de un condominio privado, donde los antisociales irrumpieron durante la madrugada, reduciendo a los habitantes de la vivienda y llevándose dos vehículos, entre ellos un Audi, además de diversas especies.

Anita, la dueña de casa, entregó un crudo testimonio sobre el momento en que se dio cuenta de que algo andaba mal. “Yo estaba durmiendo con mi hija, mi marido estaba en la pieza de mi hija de siete años, y de repente siento que entra mi marido a la pieza, pero como con alguien, todo como muy oscuro. Y ahí me despierto y hay un gallo al lado que me dice, pásame la plata, pásame la plata, agarra el celular”, relató a Radio ADN.

“Ahí me dice, bájate, bájate y me llevaron la pieza de mi hija, donde estaba mi hija con su marido y con su guagua de siete meses”, continuó la mujer, agregando: “Ahí nos hacen ponernos en el suelo, nos amarran. A mi marido le habían pegado con la cacha de la pistola, estaba ensangrentado. Después nos amarran a todos, mi hija le dice que por favor no la amarren a ella, porque tiene una guagua de siete meses. La pescaron y le pasaron la guagua a mi hija de siete años, la amarraron igual. Después nos decían que si no cooperábamos, se iban a pitear (sic) a la más chica, que era mi hija de siete años, y la apuntaban con la pistola en la cabeza”.

Los delincuentes huyeron con dos autos, televisores, celulares, iPads y múltiples especies, dejando la casa “prácticamente en ruinas”, según la víctima. Aunque por los canales internos de Carabineros se comentó que los vehículos podrían haber sido encontrados, la familia indicó que aún no tienen confirmación oficial.

El dueño de casa fue atendido por Carabineros y será trasladado para constatar lesiones. La familia, aún en shock, no comprende cómo lograron entrar a una vivienda que consideraban “irrobable”.