El increíble récord que rompió Coquimbo Unido en 2025 y que lo instala como uno de los mejores campeones de la historia

Los “Piratas” superaron dos históricas campañas de la Universidad de Chile en la época del “Ballet Azul”.

Javier Catalán

FOTO: CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

FOTO: CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Coquimbo Unido fue, sin lugar a dudas, el mejor equipo del fútbol chileno durante el 2025, cerrando su gran campaña con el primer título de Primera División en su historia.

El nivel de los “Piratas” fue tal que lograron igualar la mayor racha de victorias consecutivas en el Campeonato Nacional, con 16 triunfos, aunque no pudieron superar el récord tras empatar ante la U, justamente el club que ostentaba la marca.

A pesar de no vencer a los azules en ese registro, sí consiguieron derrocarlos en otro, uno que refleja aún más la dominancia que impuso el “Barbón” durante toda la temporada.

Según datos de Luis Reyes, Coquimbo Unido se consagró como el campeón con mejor rendimiento en la historia de los torneos largos (16 o más equipos), alcanzando un 83,3%, superando a un histórico equipo de la Universidad de Chile.

Las otras dos mejores campañas habían sido obra del “Ballet Azul”: en 1965, con un 80,4%, y en 1967, con un 79,4%, ambos campeonatos disputados a 34 fechas, cuatro más que en la actualidad.

