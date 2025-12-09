;

Estaba cerrado desde septiembre: Israel reabrirá cruce con Jordania para paso de ayuda a Gaza

El anuncio tiene lugar en medio de las negociaciones diplomáticas entre Israel y Hamás para pasar a la segunda fase del alto al fuego en Gaza.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

Israel anunció este martes que reabrirá por primera vez desde septiembre el paso fronterizo que controla entre Jordania y Cisjordania ocupada para permitir el paso de camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“A partir de mañana (miércoles) se autorizará el traslado de mercancías y ayuda desde Jordania hacia la zona de Judea y Samaria y la Franja de Gaza a través del paso de Allenby”, declaró un funcionario israelí en un comunicado, usando el término bíblico que emplea Israel para referirse a Cisjordania.

Las autoridades israelíes cerraron el paso de Allenby a los camiones de ayuda humanitaria a finales de septiembre, tras un atentado perpetrado por un conductor jordano de camión de ayuda que mató a dos soldados israelíes del puesto fronterizo.

Revisa también:

ADN

Se trata de la principal vía de transporte de la ayuda internacional procedente de Jordania con destino a la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

“En las últimas semanas, se completaron los ajustes de seguridad necesarios en el paso fronterizo de Allenby, tanto en el lado israelí como en el jordano”, afirmó el responsable israelí. “Todos los camiones de ayuda destinados a la Franja de Gaza circularán bajo escolta y protección, tras una exhaustiva inspección de seguridad”, agregó.

El anuncio tiene lugar cuando se llevan a cabo negociaciones diplomáticas con la intención de pasar a la segunda fase del alto al fuego en Gaza entre Israel y el movimiento terrorista palestino Hamás, vigente desde el 10 de octubre.

Contenido patrocinado

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad