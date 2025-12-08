;

Hijo de Jair Bolsonaro ofrece bajar su candidatura presidencial a cambio de la amnistía de su padre

“Tengo un precio para no ir hasta el fin”, dijo Flávio Bolsonaro.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro afirmó que podría abandonar su incipiente precandidatura presidencial por un “precio”, sugiriendo la aprobación de una amnistía para su padre, el encarcelado mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

El legislador anunció el viernes que su padre, que entró el mes pasado en prisión tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado, lo había designado para disputar las elecciones de 2026 en Brasil, marcando el paso de antorcha en la influyente familia de la política brasileña.

Flávio Bolsonaro se mediría muy probablemente contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en los próximos comicios.

