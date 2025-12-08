Hijo de Jair Bolsonaro ofrece bajar su candidatura presidencial a cambio de la amnistía de su padre

El senador brasileño Flávio Bolsonaro afirmó que podría abandonar su incipiente precandidatura presidencial por un “precio”, sugiriendo la aprobación de una amnistía para su padre, el encarcelado mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

El legislador anunció el viernes que su padre, que entró el mes pasado en prisión tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado, lo había designado para disputar las elecciones de 2026 en Brasil, marcando el paso de antorcha en la influyente familia de la política brasileña.

Flávio Bolsonaro se mediría muy probablemente contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en los próximos comicios.

“Hay una posibilidad de que yo no vaya hasta el fin, tengo un precio para eso, voy a negociar, tengo un precio para no ir hasta el fin”, afirmó enigmático el hijo mayor del expresidente a la salida de un templo evangélico en Brasilia.

Añadió que dará más detalles este lunes, cuando se reunirá con líderes conservadores.

Consultado sobre si ese precio implica una amnistía para su padre, Flávio Bolsonaro afirmó: “Está caliente”.

Los bolsonaristas en el Congreso impulsan sin éxito un proyecto de ley que abra la puerta de la amnistía al expresidente y a sus seguidores condenados por la asonada de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.