FOTO. Clasificados Copa Sudamericana 2026: estos son los posibles rivales de los representantes chilenos
River Plate, Santos, San Lorenzo, Atlético Mineiro y Olimpia aparecen como los “cucos” para la fase grupal, a la cual llegarán solo dos chilenos.
Finalizada la Liga de Primera 2025 el pasado fin de semana, 14 de los 16 equipos de Primera División ya piensan en lo que será la próxima temporada, mientras que Huachipato y Deportes Limache definen al campeón de la Copa Chile este miércoles en Rancagua.
En ello, cuatro son los equipos que tienen la mirada puesta en lo que será el próximo año y su participación en la Copa Sudamericana: Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal serán los representantes chilenos.
Según el formato del torneo, por sorteo, los cuatro chilenos tendrán que medirse entre sí para definir a los dos que avanzarán a la fase grupal del torneo. Por ejemplo, podría haber ‘clásico de colonias’ y en paralelo la U contra los ‘mineros’.
A ellos, en la fase de grupos, se les podría sumar O’Higgins (“Chile 3″) y el “Chile 4″, el que definen Huachipato y Deportes Limache este miércoles, todo esto siempre y cuando alguno de los tres quede eliminado en la fase 3 de la Copa Libertadores (están clasificados a la fase 2).
Ya en la fase de grupos, se les sumarán los equipos argentinos y brasileños, principales “cucos” del sorteo. Evidentemente, los peores rivales podrían ser River Plate, Racing o Independiente, así como Santos, São Paulo o Corinthians, en Brasil.
Los clasificados a la Copa Sudamericana 2026
Argentina
- River Plate
- Deportivo Riesta
- San Lorenzo
- Tigre
- Barracas Central
- Racing Club o Independiente
Bolivia
- Cupo 1
- Cupo 2
- Cupo 3
- Cupo 4
Brasil
- Gremio
- Bragantino
- Atlético Mineiro
- Santos
- São Paulo
- Corinthians
Chile
- Universidad de Chile
- Audax Italiano
- Palestino
- Cobresal
Colombia
- Cupo 1
- Cupo 2
- Atlético Bucaramanga
- Millonarios
Ecuador
- Libertad
- Orense
- Cupo 3
- Cupo 4
Paraguay
- Sportivo Trinidense
- Nacional
- Recoleta
- Olimpia
Perú
- Alianza Atlético
- Melgar
- Deportivo Garcilaso
- Cienciano
Uruguay
- Defensor Sporting
- Boston River
- Racing
- Montevideo City Torque
Venezuela
- Academia Puerto Cabello
- Monagas
- Caracas
- Metropolitanos
