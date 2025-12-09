Finalizada la Liga de Primera 2025 el pasado fin de semana, 14 de los 16 equipos de Primera División ya piensan en lo que será la próxima temporada, mientras que Huachipato y Deportes Limache definen al campeón de la Copa Chile este miércoles en Rancagua.

En ello, cuatro son los equipos que tienen la mirada puesta en lo que será el próximo año y su participación en la Copa Sudamericana: Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal serán los representantes chilenos.

Según el formato del torneo, por sorteo, los cuatro chilenos tendrán que medirse entre sí para definir a los dos que avanzarán a la fase grupal del torneo. Por ejemplo, podría haber ‘clásico de colonias’ y en paralelo la U contra los ‘mineros’.

A ellos, en la fase de grupos, se les podría sumar O’Higgins (“Chile 3″) y el “Chile 4″, el que definen Huachipato y Deportes Limache este miércoles, todo esto siempre y cuando alguno de los tres quede eliminado en la fase 3 de la Copa Libertadores (están clasificados a la fase 2).

Ya en la fase de grupos, se les sumarán los equipos argentinos y brasileños, principales “cucos” del sorteo. Evidentemente, los peores rivales podrían ser River Plate, Racing o Independiente, así como Santos, São Paulo o Corinthians, en Brasil.

Los clasificados a la Copa Sudamericana 2026

Argentina

River Plate

Deportivo Riesta

San Lorenzo

Tigre

Barracas Central

Racing Club o Independiente

Bolivia

Cupo 1

Cupo 2

Cupo 3

Cupo 4

Brasil

Gremio

Bragantino

Atlético Mineiro

Santos

São Paulo

Corinthians

Chile

Universidad de Chile

Audax Italiano

Palestino

Cobresal

Colombia

Cupo 1

Cupo 2

Atlético Bucaramanga

Millonarios

Ecuador

Libertad

Orense

Cupo 3

Cupo 4

Paraguay

Sportivo Trinidense

Nacional

Recoleta

Olimpia

Perú

Alianza Atlético

Melgar

Deportivo Garcilaso

Cienciano

Uruguay

Defensor Sporting

Boston River

Racing

Montevideo City Torque

Venezuela