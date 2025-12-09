“Pasé hambre, frío, dormí con zapatillas, no tenía almohada ni frazadas... Me dijeron que no iba a ser jugador profesional”

Deportes Concepción volverá a jugar en la Primera División del fútbol chileno después de 17 años de ausencia. El pasado domingo, el cuadro lila logró un agónico triunfo por 3-2 ante Cobreloa en la final de vuelta de la Liguilla de la Primera B y con un global de 3-4 confirmó su ascenso en Calama.

Una de las grandes figuras de la campaña del “León de Collao” fue Nicolás Araya. El arquero de 26 años inció la temporada como suplente y terminó siendo titular en el equipo de Patricio Almendra, pese a tener a dos compañeros experimentados como Joaquín Muñoz y Gastón Gómez.

Tras la victoria sobre Cobreloa, el golero nacional habló con TNT Sports y recordó los días más difíciles que vivió en el fútbol: “Estoy contento, desde el año pasado, jugué en Tercera, en Segunda, hoy subimos a Primera División...”.

“Este es el fruto de jamás bajar los brazos, esta temporada me tocó estar de segundo arquero, pero se formó un grupo muy alegre y humano”, agregó.

“Pasé hambre, frío, dormí con zapatillas, no tenía almohada ni frazadas”

En esa línea, Araya relató su esfuerzo detrás del ascenso de Deportes Concepción. “Me tocó volver a entrar, siempre tenía que estar preparado y tuve que tomar esto con la mayor responsabilidad. Estoy contento, no me cabe la felicidad hoy. Pasé hambre, pasé frío, dormí con zapatillas, no tenía almohada, sábanas, ni frazadas, pero eso me hizo crecer, en Segunda lo mismo", contó.

“No voy a decir dónde la pasé peor, pero me hizo crecer. Son recuerdos, no me olvido de dónde estuve, tengo que seguir creciendo. Me dijeron que no iba a ser jugador profesional, porque era muy chico y ahora le callé la boca a todas esas personas”, agregó.

Finalmente, el portero habló sobre los pilares de su vida: “La persona más importante en mi vida es Valentina, mi ‘vieja chica’, la amo con todo mi corazón. Estuve lejos de ella dos años, pero ella estuvo ahí conmigo".

“Mi papá, mi mamá, mis cuñados, todos me apoyaron, me he hecho muchas amistades... El fútbol a veces es súper injusto, pero tiene estas cosas”, cerró.