Daniela Nicolás detalla compleja enfermedad neurológica que le fue diagnosticada: “Nunca sé cómo voy a despertar”

Fue hace unas semanas cuando Daniela Nicolás sorprendió a sus seguidores tras revelar que padece una enfermedad neurológica. “La espera de resultados fue larga, angustiante, pero finalmente llegó la confirmación ”, contó en sus redes sociales.

Su condición se llama polineuropatía de fibra fina, dijo la ex Miss Chile a la revista “Atrévete Woman”. Y en diálogo con Las Últimas Noticias (LUN), detalló cómo es vivir con esta afección.

“Comencé a tener síntomas nuevos que no calzaban con lo que ya tenía”, expresó en alusión al trastorno autoinmune que le fue detectado en 2015. “Desde ahí empezó una odisea, porque nadie sabía lo que tenía , y lo único que me decían era: anda al siquiatra”, dijo.

Polineuropatía de fibra fina

Sobre estos nuevos síntomas que comenzó a tener, comentó que consistieron en “espasmos en las extremidades, adormecimientos. Me venían cambios de temperaturas muy curiosos, por ejemplo, a veces en las noches me despertaba tiritando”.

Instagram | Daniela Nicolás Ampliar

Finalmente, en septiembre, le diagnosticaron polineuropatía de fibra fina . “La enfermedad fue descubierta hace no muchos años a nivel mundial”, indicó Daniela Nicolás.

“La vida me ha cambiado un montón”

En cuanto a este padecimiento, la periodista detalló: “Me afecta todo el cuerpo, por ejemplo, tengo los ojos y la boca más secos. El adormecimiento es por esta enfermedad, al igual que temas con el intestino, con los esfínteres, además de fatigas, mareos y estos cambios de temperatura”.