Daniela Nicolás detalla compleja enfermedad neurológica que le fue diagnosticada: “Nunca sé cómo voy a despertar”

La ex Miss Chile explicó que dicha condición fue “descubierta hace pocos años a nivel mundial”, por lo que en un principio “nadie sabía lo que tenía”.

Fue hace unas semanas cuando Daniela Nicolás sorprendió a sus seguidores tras revelar que padece una enfermedad neurológica. “La espera de resultados fue larga, angustiante, pero finalmente llegó la confirmación”, contó en sus redes sociales.

Su condición se llama polineuropatía de fibra fina, dijo la ex Miss Chile a la revista “Atrévete Woman”. Y en diálogo con Las Últimas Noticias (LUN), detalló cómo es vivir con esta afección.

“Comencé a tener síntomas nuevos que no calzaban con lo que ya tenía”, expresó en alusión al trastorno autoinmune que le fue detectado en 2015. “Desde ahí empezó una odisea, porque nadie sabía lo que tenía, y lo único que me decían era: anda al siquiatra”, dijo.

Polineuropatía de fibra fina

Sobre estos nuevos síntomas que comenzó a tener, comentó que consistieron en “espasmos en las extremidades, adormecimientos. Me venían cambios de temperaturas muy curiosos, por ejemplo, a veces en las noches me despertaba tiritando”.

Finalmente, en septiembre, le diagnosticaron polineuropatía de fibra fina. “La enfermedad fue descubierta hace no muchos años a nivel mundial”, indicó Daniela Nicolás.

“La vida me ha cambiado un montón”

En cuanto a este padecimiento, la periodista detalló: “Me afecta todo el cuerpo, por ejemplo, tengo los ojos y la boca más secos. El adormecimiento es por esta enfermedad, al igual que temas con el intestino, con los esfínteres, además de fatigas, mareos y estos cambios de temperatura”.

“La vida me ha cambiado un montón, pero creo que el saber adaptarse es lo más importante, que no es fácil porque no es lineal, hay altos y bajos. Nunca sé cómo voy a despertar (...) He intentado adaptarme para que esta enfermedad no me embarre”, concluyó.

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

