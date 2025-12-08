;

VIDEO. Destapan brutal pelea entre Don Francisco y Cecilia Bolocco: habría afectado a la Teletón

Los animadores habrían tenido un desencuentro que generó que la Miss Universo no apareciera en la cruzada.

Soledad Reyes

Destapan brutal pelea entre Don Francisco y Cecilia Bolocco: habría afectado a la Teletón

En Primer Plano estaban hablando de la ausencia de Cecilia Bolocco en la Teletón, quien confirmó a ADN que este año no la habían invitado a la cruzada.

Un hecho que llamó la atención, y donde la Miss Universo dejó entrever que esta decisión se debería a que ella es el rostro de otra patología, liderando la Fundación Oncológica.

Frente a esto, Cecilia Gutiérrez entregó un dato más que impactante, asegurando que si bien efectivamente esta situación tendría que ver, también Bolocco habría tenido una gran pelea con Don Francisco.

La pelea de Bolocco con Don Francisco

“Ella está distanciada de Mario Kreutzberger, se pelearon, por eso ella no fue invitada a la Teletón, ella tenía la intención de participar si es que fuera así”, dijo la comunicadora.

Y agregó que “incluso en alguna oportunidad, antes de la Teletón, Mario Kreutzberger se había negado a compartir pantalla con ella en Canal 13, en una promoción de la Teletón”.

Junto a esto, Gutiérrez recordó una entrevista que Cecilia habría dado en octubre de 2024, que había sido el detonante del quiebre.

“Lo que sí observo, y aquí me van a retar, es que Teletón ya tiene 14 centros y sigue construyendo más en todo el país, mientras existen centros oncológicos en pocas regiones de Chile“, deslizó a modo de crítica, lo que no habría gustado para nada en los que lideran las 27 horas de amor.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad