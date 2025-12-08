Destapan brutal pelea entre Don Francisco y Cecilia Bolocco: habría afectado a la Teletón

En Primer Plano estaban hablando de la ausencia de Cecilia Bolocco en la Teletón, quien confirmó a ADN que este año no la habían invitado a la cruzada.

Un hecho que llamó la atención, y donde la Miss Universo dejó entrever que esta decisión se debería a que ella es el rostro de otra patología, liderando la Fundación Oncológica.

Frente a esto, Cecilia Gutiérrez entregó un dato más que impactante, asegurando que si bien efectivamente esta situación tendría que ver, también Bolocco habría tenido una gran pelea con Don Francisco.

La pelea de Bolocco con Don Francisco

“Ella está distanciada de Mario Kreutzberger, se pelearon, por eso ella no fue invitada a la Teletón, ella tenía la intención de participar si es que fuera así”, dijo la comunicadora.

Y agregó que “incluso en alguna oportunidad, antes de la Teletón, Mario Kreutzberger se había negado a compartir pantalla con ella en Canal 13, en una promoción de la Teletón”.

Junto a esto, Gutiérrez recordó una entrevista que Cecilia habría dado en octubre de 2024, que había sido el detonante del quiebre.

“Lo que sí observo, y aquí me van a retar, es que Teletón ya tiene 14 centros y sigue construyendo más en todo el país, mientras existen centros oncológicos en pocas regiones de Chile“, deslizó a modo de crítica, lo que no habría gustado para nada en los que lideran las 27 horas de amor.