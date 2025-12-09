Un chileno al All Star: Sebastián Herrera suma otro premio su destacada campaña en Francia / Jean Catuffe

Como es la tónica de cada torneo de básquetbol que busca generar interés en su respectivo país, en Francia también imitan a la NBA.

Es así como en el país galo también tendrán su “All Star”, el Juego de las Estrellas.

Y al igual que en la NBA, tendrán otras instancias más allá del partido en sí, que reúne a los jugadores más destacados del certamen.

Una de estas es el concurso de triples, donde un chileno dirá presente.

Hablamos de Sebastián Herrera, que fue citado para el desarrollo de dicha prueba el próximo 28 de diciembre en País.

El escolta del París Basketball logró su nominación en virtud al 43,6% de efectividad que presenta en dicho aspecto del juego, ubicándose entre los cinco mejores de la Liga de Francia en esta estadística, la cual buscará refrendar en el All Star galo.