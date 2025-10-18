;

VIDEO. Top 15 del mundo se lesiona de gravedad en pleno partido: estaría cerca de un año sin jugar

Holger Rune sufrió la rotura total del tendón de Aquiles mientras disputaba la semifinal de Estocolmo.

Carlos Madariaga

Top 15 del mundo se lesiona de gravedad en pleno partido: estaría cerca de un año sin jugar

Top 15 del mundo se lesiona de gravedad en pleno partido: estaría cerca de un año sin jugar / ANDERS WIKLUND

Este sábado, el mundo del tenis quedó conmovido ante la dura situación vivida por el danés Holger Rune.

El europeo estaba en plena disputa de las semifinales del ATP 250 de Estocolmo ante el francés Ugo Humbert cuando desarrolló un movimiento poco habitual con su tobillo izquierdo, momento en que se imponía al galo por 6/4 y 2/2.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, segundos más tarde, el 11 del mundo acusó el dolor, pudiendo apenas acercarse hacia la silla, estallando en llanto en cuanto recibió la atención médica.

Tras el primer chequeo, Holger Rune debió abandonar el torneo, siendo el diagnóstico el peor posible.

Según confirmó su madre y representante, Aneke Rune, a Eksta Bladet, el jugador de 22 años sufrió la rotura total del tendón de Aquiles de su pie izquierdo, cuestión por la cual se estima que estará cerca de un año fuera de los courts.

Producto de esto, Holger Rune deberá ser operado para iniciar un proceso de recuperación que, en el mejor de los casos, le permita volver al circuito tras el US Open de 2026.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad