Top 15 del mundo se lesiona de gravedad en pleno partido: estaría cerca de un año sin jugar / ANDERS WIKLUND

Este sábado, el mundo del tenis quedó conmovido ante la dura situación vivida por el danés Holger Rune.

El europeo estaba en plena disputa de las semifinales del ATP 250 de Estocolmo ante el francés Ugo Humbert cuando desarrolló un movimiento poco habitual con su tobillo izquierdo, momento en que se imponía al galo por 6/4 y 2/2.

Sin embargo, segundos más tarde, el 11 del mundo acusó el dolor, pudiendo apenas acercarse hacia la silla, estallando en llanto en cuanto recibió la atención médica.

Tras el primer chequeo, Holger Rune debió abandonar el torneo, siendo el diagnóstico el peor posible.

Según confirmó su madre y representante, Aneke Rune, a Eksta Bladet, el jugador de 22 años sufrió la rotura total del tendón de Aquiles de su pie izquierdo, cuestión por la cual se estima que estará cerca de un año fuera de los courts.

Producto de esto, Holger Rune deberá ser operado para iniciar un proceso de recuperación que, en el mejor de los casos, le permita volver al circuito tras el US Open de 2026.