;

Sueldo millonario: revelan cuánto puede ganar un influencer chileno por unas pocas publicaciones en redes sociales

El mercado de los creadores de contenido movería cerca de 35 mil millones de pesos anualmente. Un experto lanza una advertencia: “la creatividad por sí sola ya no alcanza” para triunfar.

Javier Méndez

Sueldo millonario: revelan cuánto puede ganar un influencer chileno por unas pocas publicaciones en redes sociales

Según estimaciones, el mercado de creadores de contenido en Chile mueve cerca de 35 mil millones de pesos al año.

Hoy, el escenario está marcado tanto por un aumento de las inversiones de las empresas como por la llegada de nuevos actores interesados en sumarse al negocio.

De esto se habló esta semana en Creo.Co 2025, un espacio organizado por Not Media que reunió a influencers y marcas en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

Revisa también:

ADN

En diálogo con LUN, su director, Simón Durán, comentó los resultados de una encuesta aplicada a 114 figuras, con un promedio de 62 mil seguidores.

En los datos se arrojó un fenómeno: los ingresos de este tipo de trabajo están cayendo. Por ejemplo, en 2024, un 30% obtenía más del 75% de su renta como influencer y en 2025 ese grupo bajó a 20%.

El experto señalò que esto respondería a una sobreoferta del contenido y a un giro estratégico de las marcas.

“Hay una selección natural que obliga a quienes quieran vivir de esto a invertir en edición, producción y estrategia, porque la creatividad por sí sola ya no alcanza”, sostuvo Durán.

Pese a todo, los montos puede seguir siendo altos en algunos casos. La pregunta de mayor interés: ¿Cuánto puede ganar un influencer que ya está consolidado en el medio?

“Un costo promedio por publicación es de $1.600.000 y si un influencer hace al menos tres publicaciones, puede tener un ingreso entre $5.000.000 y $6.000.000.

Por lo demás, también adelantó el eventual futuro que le podría esperar la profesión. “Estamos viendo como pasan los influencers de ser lugares donde las marcas quieren dar a conocer sus productos a un lugar donde van a poder vender directamente”, explicó.

“Con los modelos de comisiones por venta, el contenido se transforma en un canal directo de negocio. Ahí hay un potencial gigantesco”, añadió.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad