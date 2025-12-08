Sueldo millonario: revelan cuánto puede ganar un influencer chileno por unas pocas publicaciones en redes sociales

Según estimaciones, el mercado de creadores de contenido en Chile mueve cerca de 35 mil millones de pesos al año.

Hoy, el escenario está marcado tanto por un aumento de las inversiones de las empresas como por la llegada de nuevos actores interesados en sumarse al negocio.

De esto se habló esta semana en Creo.Co 2025, un espacio organizado por Not Media que reunió a influencers y marcas en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

En diálogo con LUN, su director, Simón Durán, comentó los resultados de una encuesta aplicada a 114 figuras, con un promedio de 62 mil seguidores.

En los datos se arrojó un fenómeno: los ingresos de este tipo de trabajo están cayendo. Por ejemplo, en 2024, un 30% obtenía más del 75% de su renta como influencer y en 2025 ese grupo bajó a 20%.

El experto señalò que esto respondería a una sobreoferta del contenido y a un giro estratégico de las marcas.

“Hay una selección natural que obliga a quienes quieran vivir de esto a invertir en edición, producción y estrategia, porque la creatividad por sí sola ya no alcanza”, sostuvo Durán.

Pese a todo, los montos puede seguir siendo altos en algunos casos. La pregunta de mayor interés: ¿Cuánto puede ganar un influencer que ya está consolidado en el medio?

“Un costo promedio por publicación es de $1.600.000 y si un influencer hace al menos tres publicaciones, puede tener un ingreso entre $5.000.000 y $6.000.000 .

Por lo demás, también adelantó el eventual futuro que le podría esperar la profesión. “Estamos viendo como pasan los influencers de ser lugares donde las marcas quieren dar a conocer sus productos a un lugar donde van a poder vender directamente”, explicó.

“Con los modelos de comisiones por venta, el contenido se transforma en un canal directo de negocio. Ahí hay un potencial gigantesco”, añadió.