Ola de calor en Santiago: estos son los 5 consejos para cuidar la salud de los mayores de 65 años / FRANCISCO PAREDES

Pese a las lluvias registradas el fin de semana, Santiago suma una nueva jornada en la que las temperaturas superan los 30 grados.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital tendrá un día totalmente despejado, con máximas que llegarán hasta los 33 grados.

Por lo mismo, las autoridades han puesto énfasis en la Campaña de Verano, donde el Ministerio de Salud ha reforzado las medidas de autocuidado ante altas temperaturas, principalmente en adultos mayores.

Calor en Santiago: los 5 consejos para cuidar la salud de los mayores de 65 años

La jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Ester Aylwin, señaló que como ministerio “estamos en constante monitoreo de la situación climatológica”.

Por lo mismo, dieron a conocer los 5 consejos para cuidar la salud de los mayores de 65 años durante olas de calor:

Evita exponerte al sol de forma prolongada , especialmente entre las 11:00 y 17:00 horas.

, especialmente entre las 11:00 y 17:00 horas. Mantente hidratado en todo momento y prioriza el consumo de agua.

y prioriza el consumo de agua. Permanecer en casa o lugares frescos y ventilados . Usar aire acondicionado si es posible.

. Usar aire acondicionado si es posible. Aplica protector solar factor 30+ media hora antes de exponerte al sol, y reaplica cada 2 a 3 horas.

media hora antes de exponerte al sol, y reaplica cada 2 a 3 horas. Usa ropa ligera y de colores claros.

y de colores claros. Complementa con sombrero, lentes de sol y sombrilla.