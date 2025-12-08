;

Ola de calor en Santiago: estos son los 5 consejos para cuidar la salud de los mayores de 65 años

Según las proyecciones, Santiago tendrá 33 grados este lunes.

Juan Castillo

Ola de calor en Santiago: estos son los 5 consejos para cuidar la salud de los mayores de 65 años

Ola de calor en Santiago: estos son los 5 consejos para cuidar la salud de los mayores de 65 años / FRANCISCO PAREDES

Pese a las lluvias registradas el fin de semana, Santiago suma una nueva jornada en la que las temperaturas superan los 30 grados.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital tendrá un día totalmente despejado, con máximas que llegarán hasta los 33 grados.

Por lo mismo, las autoridades han puesto énfasis en la Campaña de Verano, donde el Ministerio de Salud ha reforzado las medidas de autocuidado ante altas temperaturas, principalmente en adultos mayores.

Revisa también:

ADN

Calor en Santiago: los 5 consejos para cuidar la salud de los mayores de 65 años

La jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Ester Aylwin, señaló que como ministerio “estamos en constante monitoreo de la situación climatológica”.

Por lo mismo, dieron a conocer los 5 consejos para cuidar la salud de los mayores de 65 años durante olas de calor:

  • Evita exponerte al sol de forma prolongada, especialmente entre las 11:00 y 17:00 horas.
  • Mantente hidratado en todo momento y prioriza el consumo de agua.
  • Permanecer en casa o lugares frescos y ventilados. Usar aire acondicionado si es posible.
  • Aplica protector solar factor 30+ media hora antes de exponerte al sol, y reaplica cada 2 a 3 horas.
  • Usa ropa ligera y de colores claros.
  • Complementa con sombrero, lentes de sol y sombrilla.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad