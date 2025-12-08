Calor extremo en Santiago: a esta hora habrá 33 grados en la región Metropolitana hoy / Dmitriy83

Con una mínima por sobre los 12 grados comenzó este lunes 8 de diciembre en Santiago, jornada feriada en todo el país, y en la cual se espera un intenso calor.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital tendrá un día totalmente despejado.

En tanto, la máxima irá desde los 32 grados en algunos sectores, hasta los 33° C este lunes.

Calor extremo en Santiago: a esta hora habrá 33 grados

El portal meteorológico Accuweather señala que en el centro de Santiago se registrarán 30 grados desde las 14:00 horas.

En tanto, el peak de calor se dará a las 16:00 horas, con 33 grados.

Para lo que resta jornada, se espera que las temperaturas no bajen de los 23 grados.