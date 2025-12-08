;

Calor extremo en Santiago: a esta hora habrá 33 grados en la región Metropolitana hoy

Revisa acá el pronóstico del tiempo para este lunes feriado.

Juan Castillo

Calor extremo en Santiago: a esta hora habrá 33 grados en la región Metropolitana hoy

Calor extremo en Santiago: a esta hora habrá 33 grados en la región Metropolitana hoy / Dmitriy83

Con una mínima por sobre los 12 grados comenzó este lunes 8 de diciembre en Santiago, jornada feriada en todo el país, y en la cual se espera un intenso calor.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital tendrá un día totalmente despejado.

En tanto, la máxima irá desde los 32 grados en algunos sectores, hasta los 33° C este lunes.

Revisa también:

ADN

Calor extremo en Santiago: a esta hora habrá 33 grados

El portal meteorológico Accuweather señala que en el centro de Santiago se registrarán 30 grados desde las 14:00 horas.

En tanto, el peak de calor se dará a las 16:00 horas, con 33 grados.

Para lo que resta jornada, se espera que las temperaturas no bajen de los 23 grados.

ADN

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad