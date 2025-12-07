;

Alerta por ola de calor: Siete regiones enfrentarán temperaturas de hasta 33°C este lunes feriado

La Dirección Meteorológica actualizó su aviso para la zona centro y sur del país, afectando principalmente a los valles y la precordillera.

Mario Vergara

Alerta por ola de calor: Siete regiones enfrentarán temperaturas de hasta 33°C este lunes feriado

Alerta por ola de calor: Siete regiones enfrentarán temperaturas de hasta 33°C este lunes feriado / Mariya Borisova

Un inicio de semana marcado por el calor extremo es lo que pronostica la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este lunes 8 de diciembre. El organismo técnico actualizó su aviso de altas temperaturas, advirtiendo que los termómetros se elevarán significativamente en siete regiones del centro y sur del país, alcanzando máximas de hasta 33°C en algunas zonas específicas.

El fenómeno climático, clasificado como un evento de “severidad moderada” pero “potencialmente riesgoso”, es provocado por una condición atmosférica denominada “dorsal en altura”. Esta configuración generará un aumento sostenido de la temperatura, afectando principalmente a los valles y sectores precordilleranos durante la tarde del feriado.

Revisa también:

ADN

Zonas críticas: Maule, Ñuble y Biobío

Según el desglose entregado por la DMC, el impacto térmico no será uniforme. Las regiones del Maule, Ñuble y Biobío se llevarán la peor parte, con pronósticos que sitúan las máximas entre los 31°C y 33°C, tanto en los valles interiores como en la precordillera. Incluso en la Cordillera de la Costa de estas zonas, el calor no dará tregua, oscilando entre los 28°C y 31°C.

Hacia el norte, la Región de Coquimbo experimentará condiciones similares en sus valles y precordillera, con registros de hasta 32°C. En Valparaíso, aunque el litoral se mantendrá más fresco con máximas de 25°C, la sensación térmica en el interior podría ser mayor.

El sur también se calienta

La ola de calor se extenderá más allá del Biobío, alcanzando a La Araucanía y Los Ríos. En la primera, los valles podrían llegar a los 31°C, mientras que en Los Ríos, la Cordillera de la Costa marcará hasta 26°C, una cifra considerable para la zona.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente considerando que se trata de un día festivo donde aumentan las actividades recreativas al aire libre. La hidratación constante y la protección contra la radiación UV son claves para evitar golpes de calor ante este evento meteorológico.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad