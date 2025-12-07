Alerta por ola de calor: Siete regiones enfrentarán temperaturas de hasta 33°C este lunes feriado

Un inicio de semana marcado por el calor extremo es lo que pronostica la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este lunes 8 de diciembre. El organismo técnico actualizó su aviso de altas temperaturas, advirtiendo que los termómetros se elevarán significativamente en siete regiones del centro y sur del país, alcanzando máximas de hasta 33°C en algunas zonas específicas.

El fenómeno climático, clasificado como un evento de “severidad moderada” pero “potencialmente riesgoso”, es provocado por una condición atmosférica denominada “dorsal en altura”. Esta configuración generará un aumento sostenido de la temperatura, afectando principalmente a los valles y sectores precordilleranos durante la tarde del feriado.

Zonas críticas: Maule, Ñuble y Biobío

Según el desglose entregado por la DMC, el impacto térmico no será uniforme. Las regiones del Maule, Ñuble y Biobío se llevarán la peor parte, con pronósticos que sitúan las máximas entre los 31°C y 33°C, tanto en los valles interiores como en la precordillera. Incluso en la Cordillera de la Costa de estas zonas, el calor no dará tregua, oscilando entre los 28°C y 31°C.

Hacia el norte, la Región de Coquimbo experimentará condiciones similares en sus valles y precordillera, con registros de hasta 32°C. En Valparaíso, aunque el litoral se mantendrá más fresco con máximas de 25°C, la sensación térmica en el interior podría ser mayor.

El sur también se calienta

La ola de calor se extenderá más allá del Biobío, alcanzando a La Araucanía y Los Ríos. En la primera, los valles podrían llegar a los 31°C, mientras que en Los Ríos, la Cordillera de la Costa marcará hasta 26°C, una cifra considerable para la zona.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente considerando que se trata de un día festivo donde aumentan las actividades recreativas al aire libre. La hidratación constante y la protección contra la radiación UV son claves para evitar golpes de calor ante este evento meteorológico.