Mujer fallece de un paro cardíaco durante la peregrinación a Lo Vásquez

Una mujer de 51 años murió esta madrugada mientras avanzaba hacia el Santuario de Lo Vásquez, en un tramo cercano al templo que concentraba a miles de fieles.

Verónica Villalobos

Santiago

La tradicional peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, que este lunes 8 de diciembre convoca a más de un millón de personas en la región de Valparaíso, se vio marcada por un trágico episodio.

Cerca de las 5 de la mañana, una mujer de 51 años se desplomó a unos tres kilómetros del santuario, mientras realizaba el recorrido a pie junto a otros devotos.

De acuerdo con Carabineros, la mujer contaba con un marcapasos y sufrió un paro cardíaco en pleno trayecto, sin que los esfuerzos por reanimarla lograran revertir la situación. Personal policial verificó su fallecimiento en el lugar.

La peregrinación, una de las manifestaciones religiosas más masivas del país, mantiene desplegado un amplio operativo médico y de seguridad. Las autoridades reiteraron el llamado al autocuidado, especialmente para quienes enfrentan condiciones de salud preexistentes.

