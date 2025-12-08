;

Encuentran sin vida a joven de 20 años desaparecido tras ir a pescar a un río de Máfil

A Luis Zambrano Mella se le perdió el rastro a finales de noviembre, luego de reunirse con un amigo.

Javier Méndez

Encuentran sin vida a joven de 20 años desaparecido tras ir a pescar a un río de Máfil

El pasado jueves 27 de noviembre se perdió la pista de Luis Zambrano Mella, un joven de 20 años que vivía en la Villa Los Castaños de Máfil.

A diez días de su desaparición, se confirmó lo peor: su cuerpo fue encontrado sin vida en un fundo del sector rural de Rivadavia, en la misma comuna de Máfil.

En un comienzo, Luis había salido a pescar con un amigo a un río cercano a su hogar.

Luego habría ido a la casa de esa persona y, ya por la tarde, se despidió asegurando que volvería a su vivienda. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

El cuerpo fue encontrado por un transeúnte y la identidad confirmada por el Servicio Médico Legal (SML). Este coincidía con las vestimentas que usaba durante la jornada en que desapareció.

A la espera del peritaje del SML, por el momento no se ha informado la causa de muerte. Hasta ahora tampoco se ha hablado de intervención de terceras personas.

