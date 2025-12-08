Hombre queda en riesgo vital tras recibir múltiples disparos dentro de cementerio en Maipú

Santiago

Un violento tiroteo dentro del Cementerio Manantial, en la comuna de Maipú, marcó la mañana de este domingo. De acuerdo con Carabineros y la Fiscalía ECOH, un hombre fue atacado mientras estaba dentro de un vehículo, recibiendo al menos siete impactos balísticos que motivaron su urgente traslado en riesgo vital a un recinto asistencial.

El teniente coronel Marcelino Espinoza, prefecto de servicio de la Prefectura Santiago Rinconada, detalló que el hombre fue hallado lesionado al interior del automóvil, con múltiples heridas atribuibles al ataque directo de desconocidos.

Las causas del hecho aún son materia de investigación. El Ministerio Público instruyó el trabajo de equipos especializados de OS9 y Labocar para identificar a los autores del ataque, del que preliminarmente se indicó la participación de al menos dos vehículos.

La víctima corresponde a un ciudadano chileno sin antecedentes policiales.