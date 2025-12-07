Pese a complicarse en algún momento ante Unión La Calera, Universidad Católica terminó llevándose el triunfo en la última fecha del Campeonato Nacional 2025 y aseguró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este regreso a la máxima competencia sudamericana le abre el apetito tanto a los hinchas como al cuerpo técnico de Daniel Garnero, pero por ahora en Cruzados se lo toman con calma. Así lo detalló su presidente, Juan Tagle, quien analizó el futuro del plantel de cara a la temporada 2026.

La gran interrogante es cómo y cuánto va a fichar el club, algo que, según el dirigente, ya se está monitoreando. “Estamos trabajando intensamente en eso hace ya un tiempo. Está claro que ahora enfrentaremos dos torneos más de los que teníamos este año”.

“Estamos trabajando; tenemos a varios jugadores con los que estamos hablando porque terminan contrato, algunos manejan otras opciones. Estamos conversando con varios ya, algunos de afuera, otros del torneo local. Esperamos tener novedades en las próximas semanas”, agregó.

Sobre si cree que podrán confeccionar un equipo capaz de pelear la Libertadores, afirmó: “Vamos a conformar el mejor plantel posible dentro de nuestras posibilidades. Hemos tratado de renovar a los jugadores y vamos a buscar a otros. Sabemos que es una copa muy difícil, pero en toda copa Católica tiene que pelear”.

Respecto al impulso económico que entrega Conmebol por clasificar a sus torneos, añadió: “Sin duda que se tiene en cuenta. Ahora tenemos que elaborar el presupuesto y ya contamos con una información nueva. Esperemos que eso nos permita contar con algún jugador extra que en otra circunstancia no se nos hubiese permitido”.

Además, también se refirió a su continuidad al mando de la UC. “Siempre tengo las energías, pero se verá en abril del próximo año cuando se conforme la mesa de Cruzados. El 2025 será un año que los hinchas nunca olvidarán, por cómo el equipo viró un mal momento y, sobre todo, por la inauguración de su nueva casa”, cerró Tagle.