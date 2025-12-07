Clark apunta al 2026 de la U tras quedar fuera de Copa Libertadores: “Si queremos seguir siendo competitivos, tenemos que tener un plantel mejor” / Álvaro Choupay

Michael Clark hizo un balance agridulce de la campaña de la U de Chile tras la victoria sobre Deportes Iquique, enfatizando en el hecho de no haber podido conseguir el cupo a la Copa Libertadores.

“Nos vamos tristes. El año tuvo momentos buenos y malos, donde volvimos a competir internacionalmente. Hicimos buena Copa Libertadores y Sudamericana. A partir del martes sacaremos conclusiones para pensar lo que viene”, recalcó el mandamás de Azul Azul, reconociendo que el cuarto lugar no estaba en lo planificado.

“Hablar de fracaso es duro, es un año donde jugamos harto, pero la U siempre tiene la obligación de salir a competir. Salir cuarto no es agradable para nadie, no es lo que nosotros creíamos. Estamos tranquilos con lo que se ha hecho, pero no estamos contentos. Hay que potenciar el equipo, queremos ser campeones el próximo año”, resaltó, desestimando presionar a Gustavo Álvarez en conversar para zanjar o no su salida del club, como él mismo anunció a comienzos de semana.

“Gustavo es una tremenda persona, un gran profesional, pero el amor a la fuerza no funciona. Tendremos que conversar. Hoy no es el día, ha sido un año largo, pero ya hablaremos mañana, pasado, el martes. Los tiempos del club son cortos, ya queda un día menos para 2026″, recalcó Michael Clark, junto con reconocer que el hecho de ir a Copa Sudamericana es algo a analizar respecto de los menores ingresos por no haber clasificado a Copa Libertadores.

“Las decisiones había que tomarlas tras estos partidos, no era lo mismo ser Chile 2 a ser Chile 3 o jugar Copa Sudamericana. Eso va a ser uno de los puntos del análisis. Tenemos un plantel bastante oneroso, es una de las variables a tomar en cuenta para armar el plantel, pero hemos hecho una administración bastante responsable. Si queremos seguir siendo competitivos, tenemos que tener un plantel mejor que el de este año”, comentó, junto con defender su permanencia en la presidencia del club luego que se le solicitó la renuncia tras el castigo de la CMF en su contra.

“El día que piense que yo le hago mal a la U seré el primero en dar un paso al costado, pero estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Es un club solvente, financieramente fuerte, que volvió a ser competitivo, a dejar una buena imagen a nivel internacional”, cerró Michael Clark en Iquique.