Peligro en Roblox: cómo identificar si tu hijo está interactuando con depredadores sexuales en el videojuego

Roblox se ha consolidado como uno de los videojuegos más populares del mundo, especialmente entre el público infantil. Sin embargo, su éxito masivo trae consigo una amenaza latente que preocupa a expertos en ciberseguridad y familias: la presencia de depredadores sexuales que utilizan la plataforma para contactar a menores.

Un reciente análisis publicado en The Conversation pone el foco en la vulnerabilidad de los niños dentro de este entorno virtual, donde casi la mitad de los usuarios tiene menos de 13 años.

El principal riesgo radica en las funciones sociales del juego. A diferencia de otros títulos, Roblox permite una interacción directa y masiva a través de chats de texto y voz. Según advierten los especialistas, este canal es utilizado frecuentemente por adultos malintencionados para iniciar procesos de grooming (engaño pederasta), ganándose la confianza de las víctimas mediante regalos virtuales o supuestas amistades dentro del juego.

Fallas en la moderación

Aunque la plataforma asegura contar con filtros de seguridad, las investigaciones sugieren que estos son insuficientes. Los depredadores han desarrollado métodos para evadir la censura automática, utilizando lenguaje en clave o invitando a los niños a continuar la conversación en aplicaciones externas como Discord o WhatsApp, donde no existe supervisión del juego.

Además, la estética inocente de los avatares y los mundos virtuales creados por usuarios pueden generar una falsa sensación de seguridad en los padres, quienes a menudo desconocen que sus hijos están interactuando en tiempo real con desconocidos de cualquier parte del mundo.

Recomendaciones clave

Para mitigar estos peligros, los expertos recomiendan a los padres adoptar una postura proactiva:

Supervisión activa: No basta con instalar controles parentales; es crucial monitorear con quién juegan y hablan los niños.

Configuración de privacidad: Restringir quién puede enviar mensajes o invitar a servidores privados es el primer paso de defensa.

Educación digital: Hablar abiertamente con los menores sobre los riesgos de compartir información personal y enseñarles a identificar comportamientos sospechosos es la herramienta más efectiva a largo plazo.

La popularidad de Roblox no parece disminuir, por lo que la responsabilidad recae cada vez más en la alfabetización digital de las familias para convertir el espacio de juego en un entorno seguro.