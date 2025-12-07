Bizarro advierte que empezó a anular entradas de quienes estarían organizando avalanchas para el concierto de Bad Bunny / Peacock

El regreso de Bad Bunny al Estadio Nacional con su gira “Debí tirar más fotos tour” está previsto para dentro de dos meses, pero la previa ya se ha tornado conflictiva.

Lo que comenzó como expectación por el concierto se transformó en reclamos masivos tras la modificación del escenario y las localidades, afectando principalmente a quienes adquirieron entradas en sectores premium.

En medio de esta controversia, la productora Bizarro enfrenta otro desafío: evitar incidentes similares a las “avalanchas” ocurridas en los shows de Daddy Yankee en 2022. Daniel Merino, gerente de Entretención de la empresa, alertó sobre movimientos sospechosos en redes sociales.

“Hemos visto como algunas personas que en grupos de WhatsApp están organizándose para provocar molestias y poner en riesgo la experiencia de otros fans durante el concierto. Iniciamos una revisión en estos grupos y comenzaremos a anular las entradas de esas personas”, advirtió en su cuenta de X.

“Repito: Organizarse para reclamar en Sernac, denunciar y molestarse por los cambios está bien, es un derecho legal. El incitar al odio, intentar organizar supuestas avalanchas y sobre todo intentar atentar contra otro fan o alguien de nuestro, no es un derecho”, enfatizó.

Finalmente, Daniel Merino confirmó que “los tickets anulados por incitar el odio, organizar supuestas avalanchas que no lograran, les vamos a devolver su dinero. Un mensaje para el grupo ‘Conversemos’ y ‘Reclamo Sernac’: El derecho a devolver y reclamar está bien, no así el intentar generar accidentes”.

#DTmFSantiago Hemos visto como algunas personas que en grupos de WhatsApp están organizándose para provocar molestias y poner en riesgo la experiencia de otros fans durante el concierto. Iniciamos una revisión en estos grupos y comenzaremos a anular las entradas de esas personas. — Daniel Merino (@IamDonDani) December 5, 2025

Y obvio, que a los tickets anulados por incitar el odio, organizar supuestas avalanchas que no lograran, les vamos a devolver su dinero. Un mensaje para el grupo “Conversemos” y “Reclamo Sernac” El derecho a devolver y reclamar está bien, no así el intentar generar accidentes. https://t.co/RAYT9dbrPr — Daniel Merino (@IamDonDani) December 5, 2025

#DTmFSantiago Repito: Organizarse para reclamar en @SERNAC, denunciar y molestarse por los cambios está bien, es un derecho legal. El incitar al odio, intentar organizar supuestas avalanchas y sobre todo intentar atentar contra otro fan o alguien de nuestro, no es un derecho. — Daniel Merino (@IamDonDani) December 5, 2025

No miento. No al odio, si al reclamo y si a las devoluciones. No a romper la experiencia del otro. Lo vamos a pelear hasta el final si de seguridad se trata. https://t.co/vYPHThy1Mx pic.twitter.com/uflA6TH3ss — Daniel Merino (@IamDonDani) December 5, 2025