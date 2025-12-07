;

Quiénes son los cinco semifinalistas de “Coliseo”: el comediante que gane podrá presentarse en Viña 2026

La competencia humorística de Mega cada vez se acerca más a la gran final.

La última edición de Coliseo dejó definidas las cinco plazas para la semifinal del programa de humor de Mega, cuyo ganador tendrá la oportunidad de presentarse en el Festival de Viña del Mar 2026.

La jornada estuvo marcada por cinco enfrentamientos consecutivos, donde solo uno por ronda logró seguir en competencia. En la primera batalla, Matriarca Marcia abrió con chistes sobre mujeres mayores, Dimitri se enfocó en las deudas y Andrés Pozo cerró con relatos sobre su relación y la vida en Santiago Centro. El jurado votó de manera unánime por Andrés Pozo.

El segundo duelo reunió a Luis Flores, La Tal Jeny y Oyaneder. Flores destacó con humor sobre la idiosincrasia chilena, Jeny apostó por historias matrimoniales y Oyaneder sorprendió con remates efectivos. Ante la falta de consenso del jurado, el público decidió y dio el triunfo a Luis Flores.

En la tercera ronda se enfrentaron Pampero, Gaby del Río y Luis Boicot. Pampero hizo reír con bromas sobre la “adivinación” chilena, Del Río relató un viaje caótico a Alemania y Boicot habló de la paternidad en el extranjero. El jurado eligió a Pampero.

La cuarta batalla tuvo a Gringo Mode On, La Kari y Daniel Rubio. Gringo Mode ON repasó su proceso de “chilenización”, La Kari volvió con anécdotas familiares y Rubio abordó historias de paternidad. Con votación dividida, el público inclinó la balanza y Gringo Mode On avanzó con el 67,78%.

Finalmente, en la quinta disputa, Muñeca Mónica, El Roberto Herrera y Gabriel Vallejos se midieron en el escenario. Con los cuatro votos del jurado, Gabriel Vallejos se convirtió en el último semifinalista.

