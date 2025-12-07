;

FOTO. Integrante de programa de Chilevisión terminó con lesión cervical tras sufrir peligroso accidente

Desde el canal rápidamente actuaron para manifestarle su apoyo.

Alejandro Basulto

El programa Fiebre de Baile de Chilevisión enfrenta una nueva alerta por problemas físicos entre sus participantes. Esta vez, el afectado es Juan Francisco Matamala, bailarín que acompaña a la cantante Princesa Alba en la competencia.

A través de Instagram, Matamala relató lo ocurrido durante la preparación para la exigente prueba de aquadance: “Quiero contarles una pequeña triste historia. Con Princesa Alba tuvimos un pequeño accidente en el ensayo de aquadance y el resultado fue una lesión cervical, gracias a Dios es leve, y una hiperextensión de hombro”, explicó.

En las imágenes compartidas por el artista se le observa con cuello ortopédico y cabestrillo, recibiendo atención médica en un centro asistencial. Pese al contratiempo, envió un mensaje de resiliencia: “El cuerpo está cansado y el desafío es cada día más grande, pero aquí es cuando solo queda poner cabeza y sobre todo corazón”.

Revisa también:

ADN

El bailarín también destacó el respaldo recibido por parte de Chilevisió. “El canal se portó increíble, es muy lindo sentirse cuidado en tu lugar laboral”, expresó.

Mientras tanto, Princesa Alba continúa ensayando con normalidad y celebrando el estreno de su nuevo sencillo.

La artista lanzó oficialmente el tema Gay el pasado 4 de diciembre en todas las plataformas digitales, acompañado de un videoclip que refuerza el mensaje de la canción. Según reveló en redes sociales, la pieza fue escrita y compuesta junto a Francisco Victoria y Roberta Nikita.

ADN

