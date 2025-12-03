No fue el compañero ideal, pese a que lo aguantaron durante 21 carreras. Yuki Tsunoda tuvo la gran chance de demostrar por qué tenía que ser considerado uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 de estos tiempos, pero falló.

Tras la horrible presentación de Liam Lawson como escudero de Max Verstappen en Red Bull Racing, en ese momento, Christian Horner optó por poner los ojos en Tsunoda.

Sin embargo, y pese a tener uno de los autos más rápidos del Paddock, Yuki no pudo rendir de buena manera y sus modestos 33 puntos en 21 carreras lo demuestran: su mejor resultado fue un sexto puesto en Azerbaiyán.

Por lo mismo, en Red Bull decidieron degradarlo y, el 2026, pasará a ser piloto de pruebas y reserva para cederle su asiento a un jóven británico-sueco Arvid Lindblad, piloto de la academia Red Bull que, este 2025, compitió en la Fórmula 2 con tan solo 18 años.

“Descubrir que no tendré un asiento en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo y demostrar que merezco un lugar en la parrilla. La vida está llena de contratiempos, y este es el mío. No me impedirá ser el mejor piloto de F1 posible”, escribió el nipón en su cuenta de X.

Agregó que “a partir de 2026, seré piloto de pruebas y reserva de Red Bull, lo que significa que estaré alejado de mi asiento por un tiempo, pero no he renunciado a mi sueño de convertirme en el mejor piloto de F1. Trabajaré más duro que nunca para contribuir al equipo y demostrar que merezco estar en la parrilla”, sostuvo Tsunoda.