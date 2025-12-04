;

FOTO. Con tres notorias ausencias: pilotos de la Fórmula 1 realizaron la tradicional ‘última cena’ en la previa del GP de Abu Dabi

17 de los 20 pilotos dijeron presente en la tradicional comida de fin de año. ¿Quién pagó? Acá te contamos.

Gonzalo Miranda

La &#039;última cena&#039; de los pilotos de F1

La 'última cena' de los pilotos de F1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está a solo días de terminar. Con el Gran Premio de Abu Dabi, el circo de la máxima categoría termina este domingo en el Circuito de Yas Marina, con la lucha final entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Como es tradición, los pilotos de la máxima categoría se reunieron en un lujoso restauran de Abu Dabi para realizar la tradicional ‘última cena’, comida donde los pilotos de todas las escuderías asisten para compartir un momento de relajo.

El problema es que, de los 20 convocados, solo llegaron 17: otra vez los pilotos de Aston Martin faltaron. Fernando Alonso y Lance Stroll faltaron así como el 2024, y a ellos se les sumó Nico Hülkenberg.

En la postal también se desprenden cosas, al menos, interesantes en la previa de la carrera del domingo, como por ejemplo que Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) no posaron juntos, mucho menos con Max Verstappen, el rival que deben vencer para quedarse con la corona del Mundial de Pilotos.

¿Quién pagó? La tradición dice que debe hacerlo el actual campeón (Verstappen), pero Esteban Ocon confirmó que fue Lewis Hamilton quien desembolsó poco más de 5 mil dólares.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad