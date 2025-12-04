La temporada 2025 de la Fórmula 1 está a solo días de terminar. Con el Gran Premio de Abu Dabi, el circo de la máxima categoría termina este domingo en el Circuito de Yas Marina, con la lucha final entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Como es tradición, los pilotos de la máxima categoría se reunieron en un lujoso restauran de Abu Dabi para realizar la tradicional ‘última cena’, comida donde los pilotos de todas las escuderías asisten para compartir un momento de relajo.

El problema es que, de los 20 convocados, solo llegaron 17: otra vez los pilotos de Aston Martin faltaron. Fernando Alonso y Lance Stroll faltaron así como el 2024, y a ellos se les sumó Nico Hülkenberg.

En la postal también se desprenden cosas, al menos, interesantes en la previa de la carrera del domingo, como por ejemplo que Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) no posaron juntos, mucho menos con Max Verstappen, el rival que deben vencer para quedarse con la corona del Mundial de Pilotos.

¿Quién pagó? La tradición dice que debe hacerlo el actual campeón (Verstappen), pero Esteban Ocon confirmó que fue Lewis Hamilton quien desembolsó poco más de 5 mil dólares.