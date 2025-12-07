Luz verde a la Resolución 2803: ONU aprueba plan de EE.UU. para Gaza diseñado a espaldas de los palestinos

En una decisión que redibuja el mapa geopolítico de Medio Oriente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dado luz verde a la Resolución 2803, normativa que establece formalmente un “nuevo mandato estadounidense” sobre la Franja de Gaza. El acuerdo, analizado en profundidad por el medio académico The Conversation, marca un punto de inflexión al otorgar a Washington la responsabilidad administrativa y de seguridad del enclave, en una movida que ha generado controversia por un detalle crucial: la total exclusión de los palestinos en su diseño y ejecución.

La resolución busca llenar el vacío de poder dejado tras el prolongado conflicto, instaurando una suerte de protectorado temporal. Según los detalles del documento, Estados Unidos asumirá las funciones críticas de gobierno, desde la seguridad interna hasta la gestión de la ayuda humanitaria y la reconstrucción civil. El objetivo declarado es la estabilización inmediata de la zona, evitando que facciones como Hamas retomen el control, pero también desplazando, al menos en esta fase, a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Un mandato sin consenso local

El aspecto más polémico de la Resolución 2803 es la ausencia de “voz y voto” de los representantes palestinos. El análisis destaca que el plan fue gestado principalmente entre potencias occidentales e Israel, dejando a la población local como sujetos pasivos de una administración extranjera. Esto plantea serias interrogantes sobre la legitimidad del mandato ante los ojos de los gazatíes y el riesgo de que las fuerzas estadounidenses sean percibidas como una fuerza de ocupación en lugar de una misión de paz.

¿En qué consiste la administración estadounidense?

En la práctica, la resolución faculta a Estados Unidos para desplegar una estructura administrativa que reemplaza las funciones del gobierno local. Esto implica el control de fronteras, la supervisión de la entrada de materiales y la gestión de los servicios básicos. Expertos citados en el análisis sugieren que este modelo se asemeja a los mandatos históricos del siglo XX, donde una potencia externa “tutela” un territorio hasta que se considere apto para el autogobierno, una premisa que ha sido rechazada históricamente por los movimientos de liberación palestinos.

Mientras la comunidad internacional observa con cautela, la implementación de la Resolución 2803 abre un escenario inédito. Por primera vez, Estados Unidos no solo actúa como mediador o aliado de Israel, sino que asume el rol directo de administrador de un territorio palestino, una apuesta de alto riesgo que busca imponer orden en una zona devastada, pero que nace con la falla de origen de no contar con la participación de quienes habitan el territorio.